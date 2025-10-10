Restaurantes de toda España participan en 'Cocina Conciencia' para ayudar a jóvenes sin protección familiar

Archivo - Menor no acompañado en Fundación Raíces, en una fotografía de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Restaurantes de toda España participarán en la decimoquinta edición del proyecto 'Cocina Conciencia', por el que donarán más del 15% del precio de un plato de su carta, del 15 de octubre al 15 de noviembre, a Fundación Raíces para ayudar a jóvenes sin protección familiar que, al cumplir 18 años, quedan fuera del sistema de protección.

'Cocina Conciencia' nació en 2010 impulsado por Fundación Raíces, la periodista gastronómica Cristina Jolonch y el equipo del restaurante Mugaritz, liderado por Andoni Luis Aduriz. Ha contado con el compromiso de chefs como Ramón Freixa, Javier Muñoz-Calero, Paco Pérez, Francis Paniego, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo, Aitor Arregi, Juanjo López o Albert Adrià, entre otros.

Desde su creación en 1996, Fundación Raíces ha acompañado a más de 5.000 niños, niñas y jóvenes en esta situación de vulnerabilidad.

Para conmemorar el 15 aniversario de 'Cocina Conciencia' y recaudar fondos que permitan continuar esta labor, el pasado 15 de septiembre se celebró una cena benéfica en el restaurante Ovillo (Madrid), ofrecida por nueve estrellas de la gastronomía y empresas colaboradoras.

Entre los establecimientos participantes de este año, se encuentran Las Tortillas de Gabino, MO de Movimiento, Tramo, Lambuzo, Velázquez 17, La Bien Tirada, Taberna Verdejo, Azotea del Círculo de Bellas Artes, Picalagartos, o Indomable en Madrid, así como Casa Taberna, de Samantha Vallejo-Nágera, en Pedraza, Molino de Pez en Barcelona, Berty's Burger --en Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Vigo, Salamanca y Valladolid--, Kausa Taberna en Gijón o el Restaurante Starfish del Hotel Royal Hideaway Corales en Tenerife, entre otros.

Para sumarse a la causa, los ciudadanos podrán acudir a estos establecimientos y deberán pedir el 'Plato Solidario Cocina Conciencia'.