Save The Children lamenta que de las 500 nuevas plazas judiciales anunciadas "solo una" estará especializada en infancia

Archivo - Foto recurso de un menor. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha lamentado que, de las 500 nuevas plazas judiciales aprobadas por el Gobierno, "solo una" estará especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia. Para Save de Children, esta decisión "supone un avance, pero está lejos de responder a las necesidades reales".

La organización ha recordado que actualmente "solo" existen tres secciones especializadas en toda España, ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga, una cifra que considera "insuficiente para garantizar el acceso a una justicia adaptada a la infancia".

En este sentido, ha recordado que en 2024 se registraron 62.247 denuncias por delitos contra menores, unas cifras que evidencian que "cuatro plazas judiciales especializadas son insuficientes para responder a las necesidades existentes".

La entidad considera que, como ocurrió con los juzgados de Violencia sobre la Mujer, una mayor implantación de las secciones de violencia contra la infancia ayudaría a aflorar la violencia no denunciada.

"La creación de 500 nuevas plazas judiciales era una oportunidad para extender la justicia especializada a más territorios. Reforzar Madrid es una buena noticia, pero ampliar la dotación de todo el país en una sola plaza es claramente insuficiente para garantizar que todos los niños víctimas de violencia reciban una atención adaptada a sus necesidades a lo largo de todo el proceso judicial", ha señalado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.

Desde que el Ministerio de Justicia anunció la creación extraordinaria de estas plazas, la organización ha reclamado en varias ocasiones que parte de ellas se destinaran a crear nuevas plazas especializadas en violencia contra la infancia en los partidos judiciales con mayor volumen de asuntos. "Nada impedía aprovechar esta ampliación excepcional para avanzar en la implantación de una jurisdicción especializada", entiende la ONG.

La organización recuerda que el Real Decreto que creó las primeras secciones especializadas prevé revisar sus cargas de trabajo a finales de este año por lo que reclama que esa evaluación se base en datos rigurosos y sirva para acelerar la creación de nuevas plazas allí donde sean necesarias.

Además, considera imprescindible establecer un módulo de entrada específico para las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia que tenga en cuenta las particularidades de estos procedimientos y facilite la planificación de futuras plazas especializadas.