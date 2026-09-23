Seis de cada diez adolescentes esperan tener a los 30 años una ocupación mejor que la de sus padres, según Funcas

Archivo - Una adolescente. - CENTRO BOTÍN - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez adolescentes españoles esperan alcanzar una ocupación mejor que la de sus padres cuando tengan unos 30 años, el 21% apunta a una ocupación inferior y un 19% prevé mantenerse más o menos en el mismo nivel. El porcentaje español (60%) sitúa a España en el mismo grupo de países europeos que Portugal (62,8%) e Italia (60,2%).

Estos datos se desprenden de la última edición del estudio Focus on Spanish Society, editado por Funcas, que analiza el llamado "ascensor social" basándose en los resultados del recién publicado informe PISA de 2025, que preguntó a los alumnos de 15 años qué ocupación esperaban tener a los 30 años.

En Alemania, el porcentaje de adolescentes que prevé una ocupación mejor que la de sus padres es del 48%, frente al 54% de Francia, el 46% de los Países Bajos y el 45% de Suecia. Respecto a la proporción de jóvenes en España que esperan tener un trabajo de nivel inferior al de sus padres (21%), es muy inferior a las de Alemania, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y Dinamarca.

"Los resultados de PISA 2025 muestran que, a los 15 años, la mayoría de los adolescentes españoles esperan que su futura vida laboral los lleve más lejos que a sus padres", según ha explicado Héctor Cebolla, investigador de la Dirección de Estudios Sociales de Funcas. El autor ha advertido, no obstante, de que si sus expectativas son sistemáticamente más altas que la posición social de partida de sus familias, y "algunas de esas expectativas no se cumplen, el optimismo de hoy puede convertirse mañana en una fuente de frustración".

En un mercado laboral incierto e inestable para los jóvenes, los autores del estudio consideran llamativo que "tantos estudiantes de 15 años en España, un 87%, tengan una idea clara de su trabajo futuro". Solo superan ese porcentaje los de Luxemburgo y Malta. España se sitúa por encima de países culturalmente similares, como Francia, Grecia, Portugal e Italia.

La disparidad en las expectativas de movilidad ocupacional de unas comunidades autónomas a otras es notable, aunque tiene mucho que ver con la posición social de partida. Madrid tiene el porcentaje más bajo de adolescentes que esperan una movilidad ascendente, un 49%, mientras que en el extremo opuesto Andalucía alcanza el 68%. También hay diferencias sustanciales en la dirección opuesta. En Madrid, el 25% espera tener una situación laboral peor que la de sus padres, frente al 17% en Andalucía.

Las expectativas ajustadas de movilidad ascendente oscilan entre el 57% en la Comunidad Valenciana y el 63% en el País Vasco, mientras que Madrid alcanza el 60%, muy por encima del 49% sin ajustar por esta variable, y Andalucía se queda en el 61%. También existen diferencias en las expectativas ajustadas de movilidad descendente, que son más elevadas en Castilla y León y Navarra, con un 24%, y más bajas en Madrid, con un 18%.