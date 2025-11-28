Sira Rego llevará en enero al Consejo de Ministros un real decreto de estándares mínimos de acogida

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura el VII Congreso Internacional 'Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia' - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha anunciado este viernes que llevará el próximo mes de enero al Consejo de Ministros un real decreto de estándares mínimos para el sistema de acogida.

Además, ha destacado que esta norma contará con un capítulo dedicado a la acogida familiar, con el objetivo de "reforzar el papel de las familias de acogida".

Así lo ha trasladado antes de clausurar el VII Congreso Internacional 'Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia', organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) en el CaixaForum de València.

Durante la clausura, Rego ha agradecido la labor de las familias acogedoras y de las asociaciones que las acompañan, subrayando que "acoger no es un gesto íntimo ni una anécdota privada, sino una manera concreta de ampliar la comunidad y redefinir qué significa cuidar".

La ministra ha destacado que el acogimiento familiar no solo transforma la vida de niñas y niños, sino que "decide el modelo de sociedad que queremos ser". En este sentido, ha defendido que "acoger no es caridad: es responsabilidad y justicia social".