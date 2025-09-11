Un tercio de los chicos y chicas en España quiere someterse a una operación estética, según un estudio

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tercio de los chicos y de las chicas adolescentes y jóvenes en España (un 36% de ellas y un 33% de ellos) manifiesta su deseo de someterse a una operación estética para cambiar alguna parte de su cuerpo.

Así lo refleja el informe 'Así somos. El estado de la adolescencia en España, elaborado por Plan International y presentado este jueves. El estudio está basado en una encuesta a más de 3.500 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años de todo el país (2.500 chicas y 1.000 chicos).

Según el análisis, aunque más de tres cuartas partes de los entrevistados dicen sentirse satisfechos con su cuerpo, más de 2 de cada 10 expresan malestar con su imagen. Además, el documento muestra que la satisfacción corporal disminuye en la franja de 17 a 21 años, con un descenso más marcado en los chicos.

Aún así, el estudio señala que "la presión estética sigue siendo más visible entre las chicas", algo que se relaciona con otro dato que arroja el informe: que el 48% de las chicas y el 38% de los chicos se compara con los cuerpos que ve en las redes sociales.

Por otro lado, el 62% de las chicas y el 59% de los chicos encuestados usó la Inteligencia Artificial (IA) en el mes previo a la encuesta para resolver dudas sobre sus estudios.

Además, el informe revela que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años dice haber usado la IA para conversar y "contarle sus cosas".

Por otro lado, el 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años y el 76% de los chicos temen que se usen sus imágenes para crear contenido de tipo sexual mediante herramientas de IA. De hecho, un 9% de ellas dice haber vivido situaciones de acoso o violencia sexual a través de redes sociales o mediante la IA.

Además, entre otros datos, el informe destaca que el 72% de los chicos temen que una chica los acuse, sin motivos, de acoso o violencia.

Durante la presentación del estudio, la socióloga Belén Barreiro ha destacado que el estudio pone de relieve que los adolescentes y jóvenes de hoy son "la generación del desencuentro entre chicos y chicas" pues ellas siguen sufriendo los "mismos problemas" que la generación anterior, "de inseguridad, de violencia ahora también trasladada al ámbito digital", mientras que los chicos muestran otros miedos como el temor a que les "acusen de comportamientos violentos" o el "enorme complejo de inferioridad".