Un total de 25 menores participan este fin de semana en una simulación infantil y juvenil del Consejo de Ministros

Más de 20 niños y niñas participan este fin de semana en una simulación infantil y juvenil del Consejo de Ministros - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 niños, niñas y adolescentes participan este fin de semana en el Consejo Infantil y Juvenil de Ministros y Ministras, una simulación de este órgano colegiado que persigue profundizar en la participación de la infancia y la adolescencia en las políticas públicas.

Después de dos sesiones online de preparación, más de una veintena de niños y niñas se reúnen desde este viernes y hasta el domingo en el Ministerio de Juventud e Infancia para desarrollar el programa del proyecto, como ha dado a conocer el departamento de Sira Rego.

Las actividades que llevarán a cabo se basan en el Model United Nations (MUN), una metodología educativa internacional consolidada desde los años 50 en la que jóvenes y estudiantes simulan los órganos de Naciones Unidas, representan a distintos países y deliberan, negocian y aprueban resoluciones.

En el programa se incluye la celebración de comisiones ministeriales, en las que cada uno de los niños y niñas (que representarán a un ministerio), prepararán su posición sobre las temáticas que le competen, reuniones interministeriales, sesiones plenarias del Consejo o la recogida de resoluciones del Consejo en un documento de conclusiones que, sin carácter vinculante, se entregará al Ministerio de Juventud e Infancia.

En la tarde de este viernes, como inauguración del proyecto, los participantes recibirán las carteras de sus respectivos ministerios, en las que cada uno de ellos y ellas podrán intervenir brevemente como titulares de las mismas. Asimismo, con el Comisionado 50 años España en libertad, los niños, niñas y adolescentes trabajarán dinámicas sobre la democracia y, al finalizar la jornada del sábado, disfrutarán de un paseo guiado por lugares emblemáticos de la historia democrática de Madrid.

La dinamización del Consejo Infantil y Juvenil de Ministros y Ministras corre a cargo de expertas en democracia participativa para la infancia de Coglobal, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la participación ciudadana, la innovación democrática y el desarrollo sostenible.