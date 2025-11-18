UNICEF celebra este jueves el Día de la Infancia con actividades por toda España: "Ningún niño debe quedar atrás"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España conmemora este jueves 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia bajo el lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia' con actividades por todo el territorio español y recuerda que "ningún niño o adolescente debe quedar atrás".

En un mundo cada vez más oscuro para la infancia, donde millones de niños, niñas y adolescentes se enfrentan a más conflictos - y más crueles -, a desastres climáticos cada vez más extremos y frecuentes, y a la pobreza, la violencia o los riesgos del mundo digital, UNICEF España insta a la sociedad a "no permanecer impasible y a encenderse por los derechos de la infancia para apagar la injusticia".

Desde visitas a parlamentos autonómicos y a La Moncloa, pasando por plenos infantiles, encendidos simbólicos de luces, acciones educativas en miles de aulas y la implicación de ayuntamientos, empresas y medios de comunicación, la organización pone en marcha diferentes acciones e iniciativas en todo el territorio.

La ONG quiere situar a los niños en el centro, y llenar las redes sociales, medios y espacios públicos de contenidos que muestren las dificultades que afronta la infancia actualmente y cómo contribuir a mejorar su situación.

"En un año marcado por alarmantes recortes a la financiación global, que ponen en riesgo las vidas y el futuro de millones de niños y niñas en todo el mundo, lamentablemente no tenemos mucho que celebrar en este Día Mundial de la Infancia", ha asegurado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra.

El día comenzará con un encendido simbólico de luces azules en un enclave representativo de Madrid, para animar a toda la sociedad a encenderse por los derechos de la infancia e iluminar el mundo para los niños, niñas y adolescentes.

UN GRUPO DE NIÑOS VISITARÁ LA MONCLOA PARA HABLAR CON SÁNCHEZ

Un grupo de doce chicos y chicas representantes del Consejo Estatal de Participación, de entidades de la Plataforma de Infancia y del Grupo Asesor de UNICEF España, irán a primera hora de la mañana a La Moncloa, donde podrán conversar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de los asuntos que les afectan y preocupan.

Además, cerca de 150.000 escolares en todo el país celebrarán el día realizando en sus aulas la actividad propuesta a centros educativos por el equipo de Educación de UNICEF España.

Mediante el debate y la reflexión en grupo, los alumnos trabajarán en un decálogo de compromisos -y peticiones a empresas e instituciones- para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los derechos de la infancia en el entorno digital.

El día 20 también se presentará en el auditorio del Real Jardín Botánico de Madrid un informe con medidas concretas sobre cómo revertir las altas tasas de pobreza infantil en España, donde el 29,2% de niños y niñas viven en situación de pobreza monetaria y el 34,8% en riesgo de pobreza o exclusión social.

UNICEF España muestra también su preocupación por los recortes de financiación humanitaria y al desarrollo a nivel mundial, que "están golpeando directamente a la infancia más vulnerable".

Para finales de este año, la organización prevé una reducción de al menos un 20% en la financiación de programas humanitarios respecto a 2024. Para 2030, podría haber 4,5 millones de muertes adicionales entre niños y niñas menores de 5 años, o que a finales de 2026 6 millones más estarán sin escolarizar, de mantenerse esta tendencia de reducción drástica de la ayuda.

Tras más de dos años de conflicto, y en medio de un alto el fuego frágil, la ONG advierte de que la situación de la infancia en Gaza sigue "siendo durísima": "Pero no podemos olvidarnos de Sudán o Haití, donde la violencia ha generado una situación que pone en riesgo la supervivencia de millones de niños y niñas".

UNICEF España tiene en marcha una campaña para apagar el hambre y encender la lucha contra la desnutrición infantil: con una contribución de 25 euros al mes durante un año, se pueden proporcionar 1.043 sobres de alimento terapéutico listo para consumir para tratar por completo y salvar la vida de 9 niños y niñas con desnutrición aguda.

Estos sobres suponen una solución muy sencilla porque están llenos de las vitaminas y nutrientes esenciales que un niño necesita para recuperarse de la desnutrición en solo unas semanas.

También han mostrado interés por el Día Mundial de la Infancia más de 400 grupos locales de chicas y chicos y más de 300 ayuntamientos mediante la descarga de declaraciones institucionales a favor de la infancia. Además, la mayoría de los parlamentos y gobiernos autonómicos de España celebrarán plenos infantiles, y más de 80 espacios públicos (pantallas en ayuntamientos, metros, autobuses, etc.) se encenderán por los derechos de la infancia.

En redes sociales, diferentes personajes públicos -embajadores de UNICEF España, amigos de comités autonómicos y otros colaboradores- se unen en este día a la organización compartiendo cartelas sobre diferentes temáticas para apagar el ciberacoso, la exclusión, la pobreza o los prejuicios, y encender el derecho a la protección en el entorno digital, a la educación, a una vida digna o a la salud mental.

Igualmente, divulgadoras y creadoras de contenido que colaboran habitualmente con UNICEF España compartirán contenidos relacionados con la infancia y animarán a sus seguidores a encenderse por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, empresas aliadas de la organización suman su compromiso a través de sus perfiles sociales.

Finalmente, más de cincuenta medios de comunicación (radios, televisiones, periódicos y prensa digital), tanto nacionales como regionales y locales, se han unido a la celebración del Día Mundial de la Infancia con contenidos especiales y participación de los propios niños, niñas y adolescentes.