La presidenta de UNICEF España, Ángeles Espinosa, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, ha defendido la aprobación de la prestación universal por crianza porque "sería una medida realmente eficaz para sacar a muchos niños y muchas niñas de la situación de pobreza infantil", algo que recibiría "con mucha alegría" si finalmente se lleva a cabo.

Así lo ha expresado este viernes Espinosa en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, al ser preguntada sobre si sería una oportunidad para la infancia aprobar la prestación universal de crianza en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La presidenta ha recordado que se trata de una demanda sostenida de UNICEF y ha remitido a un estudio publicado por la organización en noviembre del año pasado sobre el impacto de distintas medidas contra la pobreza infantil.

"La prestación universal por hijo a cargo era la medida que más niños y niñas sacaba de la pobreza infantil", ha señalado, sin concretar en su intervención una cuantía para la ayuda ni una cifra de potenciales beneficiarios.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, María Ángeles Espinosa ha reclamado a los partidos políticos que sitúen a la infancia en el "centro" de sus decisiones y escuchen las propuestas de los propios niños. "Aunque los niños no votan", ha advertido, son "los principales destinatarios" de todas las decisiones que se adoptan durante una legislatura.

Entre las "prioridades básicas y estratégicas", ha destacado la reducción de la pobreza infantil, el acceso a la vivienda de las familias con hijos, la salud mental, la protección en las redes sociales, la atención a los menores migrantes y la ayuda oficial al desarrollo. Son los asuntos que niños y adolescentes plantearon a representantes políticos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en un debate electoral promovido por UNICEF dentro de la iniciativa 'La infancia en un sobre'.

La presidenta de UNICEF España ha indicado que en ese encuentro hubo compromisos "más claros" en unas materias que en otras y ha anunciado que la organización seguirá su cumplimiento cuando se conozca el resultado electoral y se configure el próximo Gobierno.

VIVIENDA Y CONCILIACIÓN

En su intervención, ha declarado que, "por desgracia" y a pesar de todos los "logros" y los "progresos", hay inequidad. "Hay niños y niñas que están en una situación de mucha vulnerabilidad", ha advertido la presidenta, que ha situado la pobreza, la salud mental y los riesgos del entorno digital como los principales desafíos que afrontan los niños en España.

Espinosa ha destacado una tasa de pobreza infantil del 28,4%, que ha presentado como la "más alta de la Unión Europea", y ha alertado del contraste entre la disminución de la pobreza entre los adultos "gracias a las medidas que se han ido adoptando en los últimos años" y su aumento entre los niños.

Ha puesto el foco en el coste de la vivienda y de los alimentos, que obliga incluso a familias con uno o dos adultos trabajando a plantearse "o pagar el alquiler o poder proporcionar una alimentación sana y equilibrada a sus hijos".

También ha pedido una revisión de las políticas de conciliación desde la perspectiva infantil y ha cuestionado que las actividades extraescolares se utilicen para cubrir la distancia entre los horarios escolares y laborales, en lugar de responder a los intereses de los niños. "No porque a ese niño le guste jugar al fútbol", ha ilustrado, sino porque sus padres todavía no han llegado. "Ahí tenemos una asignatura pendiente", ha puntualizado.

Finalmente, en el ámbito digital, ha rechazado la prohibición general del móvil y las redes sociales como respuesta al uso excesivo, sino que ha apostado por "educar" a los niños, a las familias y a la sociedad, y por la implicación de las tecnológicas, que tienen un papel "muy importante". Sí ha defendido restricciones para contenidos "nocivos" y apuestas, con mecanismos eficaces de verificación de edad. También ha demandado más profesionales especializados para prevenir y detectar tempranamente los problemas de salud mental.