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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 46 y a 1.387 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del caso de Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, presuntamente asesinada por su cónyuge este miércoles en Madrid. La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 38 en 2026 y a 548 desde 2013.

La Policía Nacional informó este jueves de la detención de un hombre de 62 años que el miércoles por la noche mató a su pareja a puñaladas en su domicilio en la localidad madrileña de Parla y luego llamó a las autoridades para entregarse en la propia vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.10 horas en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe de Parla, hasta donde acudieron agentes de Policía tras recibir la llamada de un hombre avisando de los hechos.

Una vez en la zona, los agentes encontraron al hombre esperando en la vía pública a la llegada de los efectivos, a los que acompañó al interior de la casa. Allí se encontraron a una mujer de unos 47 años tendida en el suelo con varias heridas por arma blanca.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad de Madrid, con siete; la Comunidad Valenciana, con seis; Cataluña, con cuatro; Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria, Navarra y Asturias, con dos; y Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

SIN DENUNCIA EN EL 71% DE LOS ASESINATOS

En total, 33 de los 46 casos por violencia machista (71,7%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (21,7%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, 30 de las víctimas mortales eran españolas (65,2%) y 16 de otro país (34,8%). Mientras, en el caso de los presuntos agresores, 29 (63%) eran españoles y 17 de otro país (37%).

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 53 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta el 19 de noviembre 40 crímenes machistas y 2024 un total de 42.