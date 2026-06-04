UNICEF España pide adaptar y climatizar las aulas ante el "calor extremo" para proteger a la infancia

Archivo - Mochilas de los niños en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha pedido adaptar y climatizar aulas escolares ante el "calor extremo" que pueden alcanzar algunos espacios, con el objetivo de proteger a la infancia.

En este sentido, ha advertido de que miles de niños en España pasan sus últimos días del curso escolar en aulas que, en algunos lugares, llegan a alcanzar los 35º, dado que "muchos centros educativos no están preparados para el calor extremo".

"Quienes pagan las consecuencias de ello son los niños, niñas y adolescentes, a los que el calor afecta más porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto. Esto puede causar fatiga, deshidratación o dificultades para concentrarse", ha asegurado la ONG.

Ante esta situación, UNICEF España ha reclamado "acción y compromiso" a las administraciones públicas para proteger a los niños. "Esta situación nos preocupa profundamente, porque además tiene solución: se debe empezar por adaptar las aulas y climatizarlas con criterios sostenibles", ha indicado la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.

Del mismo modo, Contreras ha exigido a las administraciones públicas que diseñen planes de gestión de riesgos que protejan a los niños en los espacios donde crecen y aprenden, y que pongan a la infancia "en el centro de las políticas de adaptación, prevención y preparación a los efectos del cambio climático".

En esta misma línea, UNICEF España ha recalcado que en España se sufren 30 días más de calor extremo al año y 6,4 millones de niños viven en zonas donde se han duplicado las olas de calor en las últimas décadas.

Sin embargo, ha apuntado que los sistemas de gestión de riesgo "no tienen en cuenta a la infancia ni en las normativas ni en la práctica". Precisamente, la ONG publicó recientemente el informe 'Contar con la infancia es una emergencia', en el que analiza los mecanismos actuales y hace un llamamiento a las administraciones públicas para que integren a los niños y adolescentes en todas las fases de una emergencia o en la gestión de eventos climáticos extremos, como las olas de calor.

El análisis propone medidas como establecer un sistema de análisis de riesgos que tenga en cuenta las necesidades de la infancia o aprobar un protocolo estatal específico de atención a niños y adolescentes en situaciones de emergencia, además de garantizar infraestructuras infantiles protectoras y contar con la propia opinión de los menores.

Finalmente, Contreras ha insistido en que "se debe poner a la infancia en el centro de las políticas de adaptación, prevención y preparación a los efectos del cambio climático".