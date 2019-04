Ábalos afea al Papa sus críticas al bloqueo del Open Arms y ve "más correcto" señalar a países que no hacen salvamento

Publicado 01/04/2019 18:38:00 CET

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afeado al Papa Francisco sus criticas al Gobierno español por mantener retenido en el puerto de Barcelona al buque de rescate de migrantes Open Arms que opera en el Mediterráneo central. A su juicio, el "reproche" debe dirigirse a los países que, en el ámbito de su responsabilidad, no hacer las tareas de salvamento que, de acuerdo al derecho internacional, deben realizar.

"Es injusto tener una mirada parcial, porque este Gobierno, el español, es el que más activamente está salvando vidas en el mar. Así es que es tremendamente injusto pretender llegar a la conclusión de que estamos dejando que se ahoguen", ha manifestado Ábalos en una rueda de prensa en la sede del PSOE.

Así lo ha expresado en respuesta al Papa Francisco, quien en una entrevista en Salvados, criticó que la postura del Gobierno con respecto al buque humanitario Open Arms, que actualmente no puede zarpar hacia el Mediterráneo para salvar vidas de migrantes a la deriva. "Me parece mal. Y el caso de Open Arms me parece una injusticia muy grande. ¿Para qué se hace? ¿Para que se ahoguen?, declaró.

"No se puede crear una realidad artificial justamente a un Gobierno que, si en algo se ha distinguido, es por salvar muchas vidas en el ámbito de su responsabilidad. Lo que tenemos es que interpelar a aquellos que no están ejerciendo su responsabilidad, que no es voluntaria además, sino que están obligados por el derecho internacional", ha dicho, contestando al Papa.

Para Ábalos, es "injusto" señalar a España, país que cumple con sus obligaciones en las zonas bajo su responsabilidad, como el Estrecho, y reprocharle que un barco de una ONG no hace labores de salvamento "en otras latitudes" bajo la responsabilidad de otros países que "no salen a la mar".

El ministro ha dicho que la retención del Open Arms se debe a que "no se puede transportar sin un puerto seguro" para los naufrago. El hecho de permitir el despacho del buque, según ha insistido "exige que los países cercanos que están en el entorno donde se practica el salvamento lo permitan".

"El problema es que hay países que no lo permiten, como Italia, y que el Papa también conoce bien. Hubiera sido más correcto y más equilibrado llamar la atención de aquellos países que no están practicando salvamento", ha sentenciado.

Así, Ábalos ha reivindicado que España, en el ámbito de su responsabilidad --"que no es mundial", ha agregado"-- está actuando "con un celo tal" en la zona de su responsabilidad, como es el Estrecho, y que incluso la oposición política está criticando su labor.