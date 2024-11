El actor senegalés Thimbo Samb pide "empatía" con migrantes que llegan de forma irregular a España: "Amamos este país"

Protagonista del cortometraje 'Los cayucos de Kayar', nominado en la próxima edición de los Premios Goya

El actor senegalés Thimbo Samb, protagonista del cortometraje 'Los cayucos de Kayar', nominado en la próxima edición de los Premios Goya --que se celebrarán en Granada el 8 de febrero de 2025--, ha pedido "empatía" con los migrantes que llegan de forma irregular a España.

"Yo lo que pediría es amor, empatía, ponerse en el lugar de esta gente que está viniendo y que no escuchemos a esa gente que nos vende un discurso que no vale para nada y solo lo hacen para ganar votos", asegura Samb en una entrevista a Europa Press, al ser preguntado por los discursos de odio de una parte de la sociedad contra la migración.

En este sentido, señala que "hay una minoría" de la sociedad que está en contra de la migración irregular y matiza que "no todos los españoles piensan así", "ni todos los africanos piensan que todos los españoles son racistas". "Pero por supuesto que hay gente que no nos quiere aquí. Eso no significa que no vayamos a estar aquí. Créeme que vamos a seguir estando aquí porque la gran mayoría somos de aquí. Formamos parte de este país, amamos este país y, entonces, aquí estamos y aquí seguiremos", recalca.

Precisamente, Samb explica que el cortometraje comienza con la frase "esta es la historia de un meme" y cuenta que se refiere a tuit que puso un diputado de Vox, en el que se veía una playa repleta de cayucos. El mensaje apunta que decía que todos ellos iban hacia España para invadir a los españoles. "Se parecía muchísimo a la playa de mi pueblo. Entonces, decidimos partir a Senegal para desmentir este meme y para contar realmente cómo es mi pueblo y por qué utilizamos estos cayucos", asegura para añadir que las barcas las emplean para pescar.

Samb llegó a Tenerife de forma irregular el conocido como 'año de la crisis de los cayucos', en 2006, con 17 años. En el cortometraje, el joven le explica a su madre las diferentes situaciones por las que tuvo que pasar al llegar a España, como dormir en la calle o comer de la basura. "La gran mayoría de las personas inmigrantes que vivimos aquí, sufrimos y muchas veces preferimos no contarlo o preferimos tener un psicólogo aquí para contárselo y ya está para no hacer sufrir a nuestras familias. Nos lo comemos y lo llevamos por dentro y, por primera vez, contarle a mi madre lo que realmente he vivido en este país fue muy duro y muy incómodo, pero a la vez creo que también muy bonito porque a través de esa conversación me di cuenta de que mi madre es muy sabia", recuerda.

En esta misma línea, lamenta que es un referente y un ejemplo a seguir para jóvenes de muchos países de África por haber conseguido llegar a España. Por ello, expone que intenta explicar a las personas de su pueblo de los peligros de la Ruta Canaria. "Yo me dedico a informarles, a decirles que Thimbo ha estado durante tres meses durmiendo por la calle y buscando comida y que ha estado nueve años sin tener los papeles. Aún así, siempre lo que me dicen es, si tú puedes conseguirlo, nosotros también podemos conseguirlo. Y si tan duro es todo allí en España, pues, quédate aquí con nosotros y no vuelvas", apunta.

Igualmente, señala que en el documental aparece en una escena en la playa con unos jóvenes que desean poder llegar a España. Samb explica que se rodó en 2022 y que uno de ellos, posteriormente, murió al intentar cruzar el Atlántico. También cuenta que uno de sus mejores amigos desapareció en 2006, una semana antes de que él cogiese la patera que le llevó hasta Tenerife. "Y lo jodido es que hasta ahora sus padres no creen que ha muerto", asegura para añadir que siguen esperándole.

MÁS DE 70 PERSONAS QUE SALIERON EN 2023 DESDE KAYAR, DESAPARECIDAS

También detalla que el 9 de octubre del año pasado salió un cayuco desde su pueblo, Kayar, en el que viajaban más de 70 personas y que esta embarcación, hasta ahora, no ha aparecido. "Amigos muy cercanos y familias muy cercanos estaban en este cayuco y hasta ahora no aparece", ha lamentado.

Actualmente, Samb trabaja como actor y explica que cuando llegó a España empezó a hacer teatro en un grupo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Más tarde, indica que ingresó a la Fundación Shakespeare de Valencia para cumplir su sueño.

'Los cayucos de Kayar' ha obtenido numerosos premios en festivales internacionales y nacionales, entre los que destacan el Premio al Mejor Cortometraje Documental en Cinehorizontes (Marsella) y en el Festival de Cine de Madrid FCM-PNR. Está escrito y dirigido por el madrileño Álvaro Hernández Blanco y es una producción de Orbe Cinema, De la Reina y Amma Productions que se rodó en Kayar, Senegal y Madrid.