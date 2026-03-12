Alta cocina con fines sociales: El chef Andrés Torres ofrece una cena a familias afectadas por las redades de Minnesota

Archivo - Un grupo de personas durante la manifestación en solidaridad con la huelga general en Minnesota, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS9

El chef con Estrella Michelin, fundador de la ONG Global Humanitaria y ganador del Basque Culinary World Prize, Andrés Torres, ofrecerá este jueves una cena solidaria para visibilizar la situación de las comunidades migrantes en Minnesota afectadas por las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) - y para reconocer la labor de trabajadores de entidades sociales que atienden esta situación.

El evento se celebrará en colaboración con la organización comunitaria CLUES (Comunidades Latinas Unidas en Servicio) y la ONG Global Humanitaria. La iniciativa busca visibilizar la situación que viven muchas familias migrantes en Minnesota, "donde el endurecimiento de las políticas migratorias ha generado incertidumbre y temor en numerosos hogares".

Torres, chef con una estrella Michelin, un Sol Repsol y ganador del Basque Culinary World Prize, cocinará para representantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios y familias afectadas, utilizando la gastronomía como herramienta de solidaridad y sensibilización social.

La trayectoria de Andrés Torres combina la alta cocina con el compromiso social. Es fundador de Global Humanitaria, organización que desde 1999 trabaja en proyectos de defensa de los derechos de la infancia, seguridad alimentaria y respuesta a emergencias en diferentes países.

Desde su restaurante Casa Nova, situado en Sant Martí Sarroca (Barcelona), Torres impulsa un modelo de gastronomía comprometida con causas sociales y medioambientales, que le ha valido reconocimiento internacional tanto en el ámbito gastronómico como humanitario, además de una Estrella Verde Michelin.

"La gastronomía tiene la capacidad de reunir a las personas alrededor de una mesa y generar espacios de diálogo y solidaridad. Cocinar en Minneapolis es una manera de mostrar apoyo a las familias que están viviendo momentos difíciles y de reconocer el trabajo de las organizaciones que las acompañan cada día", ha argumentado el chef.

El chef español explica que el objetivo de esta iniciativa es utilizar la cocina como herramienta para generar conciencia internacional. "La cocina puede ser mucho más que un plato. Puede ser una forma de contar historias, de crear empatía y de movilizar a la sociedad".

Durante la jornada del 12 de marzo, Torres preparará un menú especial inspirado en la cocina mediterránea, pensado como un encuentro simbólico entre culturas y comunidades.

El evento reunirá a responsables de organizaciones sociales, líderes comunitarios y trabajadores que atienden diariamente a familias migrantes con necesidades urgentes de apoyo alimentario, social y legal.

Para Andrés Torres, este tipo de iniciativas reflejan el papel que la gastronomía puede desempeñar en la sociedad actual:

"Los cocineros tenemos la posibilidad de utilizar nuestra visibilidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuando la cocina se conecta con la realidad social puede convertirse en una herramienta muy poderosa."