Amnistía Internacional urge a CCAA a reubicar a los menores migrantes de Ceuta: "Es una responsabilidad compartida"

Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido a las comunidades autónomas reubicar a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio.

"La acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central. Los niños y niñas no acompañados tienen que quedar fuera de la pelea política y garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos", ha asegurado sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves 27 de agosto.

En este sentido, ha destacado que la ley "debe cumplirse sin excepciones" y ha señalado que todas las comunidades autónomas "deben facilitar la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta por todo el territorio estatal", en cumplimiento del Real Decreto-ley de marzo y ante la situación de contingencia migratoria en Ceuta.

De la misma manera, ha apuntado que "todos los niños y las niñas, independientemente de su origen o su nacionalidad, tienen derecho a que el Estado en el que están les proteja sin ningún tipo de discriminación".

Ante este escenario, Amnistía Internacional se ha dirigido a todos los gobiernos autonómicos para expresarles "la necesidad urgente" de facilitar la reubicación a nivel territorial de los menores que han llegado solos a Ceuta, así como de garantizar su acogida "digna" en las comunidades receptoras.

Finalmente, ha reclamado protección jurídica "efectiva" de los menores; protocolo de determinación de la edad "respetuoso" con los derechos humanos; garantizar que su opinión es escuchada; que cualquier decisión esté basada en el principio del interés superior del menor; documentación, formación e itinerarios de integración; combatir el racismo y la discriminación; y solidaridad y responsabilidad compartida, cumpliendo "sin excepciones" el mecanismo de reparto obligatorio vigente.