Casi 543.000 extranjeros tienen una autorización de arraigo en vigor, un 54,7% más que hace aun año

Extranjeros con autorización de residencia por arraigo, según tipo - EPDATA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) - El número de personas extranjeros con un permiso de residencia por arraigo ha crecido en el último año en un 54,7%, hasta alcanzar los 542.953. Entre estas personas, el arraigo familiar es el predominante ya que supone el 45% del total de autorizaciones de residencia.

Asi se desprende del El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, recoge un total de 346.374 personas afiliadas a la Seguridad Social en su última estadística sobre personas con autorización de residencia por arraigo, a 30 de junio de 2026.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el número asciende a 346.374 personas , lo que representa el 65% de este colectivo, el porcentaje más alto desde septiembre de 2023.

En la comparativa con junio del año anterior, el dato refleja, además, un incremento del 54,7%. Respecto a la tipología, el 43% (148.445) de estas personas afiliadas poseen a 30 de junio de 2026 una autorización de arraigo sociolaboral, seguidas de las de arraigo familiar (37%; 129.521).

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "los datos avalan que el acceso a una situación administrativa regular está vinculado directamente con la mejora de oportunidades profesionales y el crecimiento del mercado laboral".

La estadística del OPI refleja que Huelva (81%) y Soria (76%) son las provincias con un mayor porcentaje de personas incorporadas al mercado laboral a 30 de junio de 2026 gracias a una autorización de residencia por arraigo. Por otro lado, en comparación con junio de 2025, todas las provincias registran un aumento en el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. Los mayores incrementos se observan en Cádiz, Almería, Málaga y Segovia, con subidas de entre 18 y 21 puntos porcentuales.

GÉNERO Y PROCEDENCIA

Respecto a la clasificación por género, el OPI destaca que las mujeres representan el 45% (154.507) de las personas afiliadas a la Seguridad Social con una autorización de residencia por arraigo en vigor a 30 de junio de 2026, frente al 55% de los hombres (191.867), una diferencia de 10 puntos porcentuales.

En ambos casos, las cifras han aumentado significativamente en el último año: un 93,7% (92.805 personas más) en el caso de los hombres y un 92,7% (74.336 personas más) en el de las mujeres.

Colombia, Marruecos y Perú son las nacionalidades con mayor número de personas de 16 y más años afiliadas a la Seguridad Social y titulares de una autorización de residencia por arraigo en vigor. A 30 de junio de 2026, representan, respectivamente, el 28% (98.444 personas), el 15% (53.239) y el 10% (32.975) del total.

Respecto a las principales secciones de actividad, la hostelería ocupa el primer lugar, con el 19% del total de personas afiliadas (64.490). A continuación, se sitúan la construcción (14%; 49.777), las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio (13%; 43.712), las actividades administrativas y servicios auxiliares (12%; 41.239) y el comercio al por mayor y al por menor (11%; 37.478).

El arraigo familiar constituye la modalidad mayoritaria, con el 45% del total de personas titulares de una autorización de residencia por arraigo. Los datos de El Observatorio Permanente de la Inmigración reflejaron un total de 542.953 personas con autorización de residencia por arraigo en vigor en junio de 2026, un 54,7% más que hace un año.

Los tipos de arraigo han evolucionado en el último año influidos por el nuevo reglamento de extranjería, la creación de tres nuevos tipos de arraigo y la consecuente pérdida de vigencia de algunos otros. De este modo, a 30 de junio de 2026, el 45% (244.293) de las personas con autorización por arraigo presentaban la de tipo familiar y el 33% (181.001) contaban con una autorización por el nuevo arraigo sociolaboral, consolidándose, así, como la nueva alternativa del arraigo.

El Observatorio destaca, además, que la variación trimestral alcanza el máximo de toda la serie, el 28,4%, justo un año después de la entrada en vigor del reglamento de extranjería aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.