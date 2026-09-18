Ceuta dice que Juventud no les hizo una "propuesta" para trasladar menores a Península sino que fue un "correo técnico"

Archivo - El consejero de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alberto Gaitán. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, ha precisado que la comunicación que recibieron por parte del Ministerio de Juventud sobre un posible traslado de menores migrantes a la Península no fue una "propuesta" sino "un correo técnico", y ha insistido en que la prioridad de la ciudad es la "reagrupación familiar" de los niños.

"Era un correo técnico mandado, como digo, a la jefa del área de menores. Yo tampoco tenía conocimiento del mismo. No consistía en ninguna propuesta para el Gobierno de la ciudad. Consistía en un ofrecimiento que había hecho una fundación que tenía plazas en la península", ha precisado Gaitán en una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press.

Además, ha asegurado que la jefatura del área "contestó telefónicamente al día siguiente o los días posteriores, preguntando una serie de extremos que no estaban concretados en esa oferta" como el "número de plazas, dónde estaban esas plazas, de qué centro se trataba, si esos centros estaban acreditados o cómo podía la ciudad de Ceuta hacer frente económicamente".

El consejero ha recordado que actualmente hay 2.100 menores migrantes no acompañados en sus recursos frente a los 180 que había antes de la crisis de julio y que ya superaba la cifra de sobreocupación, que es de 29. Gaitán ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la ciudad para "buscar siete nuevos recursos" donde albergar a los menores.

En todo caso, ha insistido en que están "en contacto permanente con el Ministerio" y que la prioridad es la repatriación a través de la "reagrupación familiar". Para ello, ha subrayado que están trabajando con la delegación del Gobierno, que es la que tiene que incoar esos expedientes de repatriación, y ha subrayado que también se le requiere consularmente al Gobierno de Marruecos que emita informes individualizados de los menores que se pretende repatriar. En caso de que las repatriaciones no se puedan producir, el consejero ha indicado que se "están buscando alternativas".

Ante esta situación, Gaitán ha señalado que es "imprescindible" que el Gobierno ponga "un mayor número de funcionarios para trabajar tanto en la devolución de adultos como en la repatriación de menores". "Si estamos hablando aquí de unas estimaciones de más de 10.000 u 11.000 personas en Ceuta, mayores y menores, pues con 10 expedientes al día, evidentemente esto se eterniza", ha advertido.