El Congreso insta al Gobierno a promover la integración de migrantes a través del deporte y combatir el racismo

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la proposición no de ley del PSOE para promover la integración de migrantes a través del deporte y combatir el racismo. En concreto, ha obtenido 18 votos a favor (PSOE y socios), 17 en contra (PP y Vox) y una abstención (Junts).

Según se desprende de la iniciativa, los socialistas instan al Ejecutivo, en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones deportivas y entidades del Tercer Sector, a impulsar iniciativas socio-deportivas y programas de deporte comunitario que promuevan el desarrollo de infraestructuras deportivas inclusivas y sostenibles.

También apuestan por estudiar la implementación de programas deportivos que promuevan la integración de las mujeres, hombres, adolescentes y menores migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, a través de prácticas deportivas "igualitarias", que apoyen acciones en contra del racismo y la xenofobia.

Igualmente, el PSOE aboga por fomentar la investigación sobre cómo la actividad deportiva puede favorecer los procesos de inclusión sociolaboral con colectivos vulnerables, especialmente, con mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional.