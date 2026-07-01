Correos habilitará 383 oficinas hasta el 30 de septiembre para atender subsanaciones de expedientes de regularización - CORREOS

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos habilitará un total de 383 oficinas hasta el 30 de septiembre para atender subsanaciones de expedientes de regularización extraordinaria de migrantes.

Según ha informado, serán los únicos puntos de atención presencial para realizar las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, sin necesidad de cita previa, en los horarios establecidos.

Los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

Los interesados podrán consultar las ubicaciones de las oficinas habilitadas y sus horarios de atención durante los meses de julio, agosto y septiembre en la página web de Correos. Para presentar las subsanaciones no es necesario pedir cita.

De este modo, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Correos pone a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se ha cerrado este martes 30 de junio.

La actual colaboración de Correos en la admisión de subsanaciones de las solicitudes presentadas en plazo durante el proceso de regularización forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública en virtud de la modificación de la Ley Postal, aprobada por el Congreso en julio de 2025.

En ella se reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales con los que la empresa postal contribuye a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad y al bienestar común, reforzando su misión pública.