¿Cuántas denegaciones, expulsiones y devoluciones ha ejecutado España desde 2018?

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha ejecutado desde 2018 más de 54.500 denegaciones de entrada, 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo en respuesta al PP que pide conocer el número de denegaciones de entrada, devoluciones y expulsiones ejecutadas en España desde 2018, así como las realizadas desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Además, los 'populares' preguntan por las personas que han sido acogidas en las salas de protección internacional del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Barcelona El Prat desde 2018 hasta septiembre de 2025 y el tiempo medio de estancia en estos espacios.

En este sentido, el Gobierno señala que en España se han ejecutado 54.530 denegaciones de entrada, desde 2018 hasta el 31 de agosto de 2025. Asimismo, se han llevado a cabo 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones, ambas desde 2018 hasta el 30 de septiembre de este año.

En lo que respecta al número de expulsiones y devoluciones realizadas desde los CIE en España desde el año 2018 al 30 de septiembre de 2025, el Ejecutivo asegura que se han ejecutado 15.655. En el de Algeciras se han registrado 1.714, en el de Barcelona 2.608, en el de Madrid 3.908, en el de Murcia 2.836, en el de Valencia 2.127, en el de Las Palmas 1.167, en el de Tenerife 1.096, y en el de Archidona 199.

Por otro lado, también a fecha 30 de septiembre de 2025, apunta que el total de solicitantes de protección internacional ingresados en las salas habilitadas de los puestos fronterizos fueron de 24.146 personas en el puesto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de 2.546 en el puesto fronterizo de Josep Tarradellas de El Prat-Barcelona.

Igualmente, indica que el tiempo medio que han permanecido en las salas a la espera de resolución de sus solicitudes "no se puede establecer con exactitud, dado que las circunstancias varían en función del número de solicitantes en cada momento y de la formalización de la solicitud de cada caso".

Por último, el Gobierno expone que "el sistema de devoluciones y expulsiones aplicado en España en los últimos siete años, teniendo en cuenta que son dos procedimientos distintos, son los mismos que en los siete años anteriores".