España concedió más de 1,57 millones de autorizaciones de residencia en 2025, un 7,8% más que el año anterior

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

España concedió un total de 1.577.842 documentos de residencia en 2025, lo que supone un incremento del 7,8% (114.238 documentos) respecto al año anterior.

Así se desprende de la estadística 'Flujo de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025', publicada este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

Esta estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional, contabiliza la totalidad del número de documentos de residencia concedidos durante el año, esto incluye concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones.

Si bien, el Observatorio precisa que el número total de documentos no es equiparable al número total de personas a las que se les ha concedido un documento de residencia, puesto que una misma persona ha podido obtener, por ejemplo, un permiso inicial y posteriormente una renovación, lo que equivale a una misma persona con dos documentos concedidos al lo largo del mismo año.

Igualmente, recoge como datos relevantes el crecimiento de los documentos concedidos a nacionales de Reino Unido. Este colectivo pasaría de 26.325 a 57.396 debido a las modificaciones de la documentación temporal a permanente de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) de nacionales del Reino Unido, al haber transcurrido ya más de 5 años desde la implantación de este tipo de documentación.

Destacan también, con un 19,5% de variación positiva, los documentos de residencia concedidos a personas nacionales de Venezuela, y los documentos de residencia a nacionales de Ucrania a través de la protección temporal en 2025.

Las personas de tres nacionalidades, Ucrania (244.579 documentos), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790), recibieron el 42% de los documentos de residencia expedidos en 2025.

Respecto a las autonomías en las que han sido solicitados los documentos de residencia expedidos durante 2025, destacan Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 311.038 y 282.897 concesiones respectivamente. Les siguen en número la Comunidad de Madrid con 275.607 y Andalucía con 232.201. Estas cuatro comunidades autónomas han concentrado el 70% de los documentos de residencia expedidos durante 2025.

EL 82% EN RÉGIMEN DE EXTRANJERÍA

De los 1.577.842 documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025, el mayor volumen fue el de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería (1.292.400), representando el 82% de todos los documentos concedidos, con una variación anual del 10,3%.

A este grupo habría que sumar los 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de nacional UE/AELC en régimen de libre circulación, que representan el 15% del total, y las 41.256 Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) en régimen del Acuerdo de Retirada (3% del total).

En cuanto a las autorizaciones de residencia en régimen de extranjería, el Observatorio Permanente de la Inmigración recoge que el 92% de estos documentos (1.192.088) corresponden a una residencia temporal, un 6% (78.922) a residencia de larga duración y un 2% (21.390) a residencia por protección internacional o apatridia.

Entre las autorizaciones de residencia temporal, el motivo más relevante sería el de concesiones de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, excepto arraigo, que alcanza un total de 479.527 casos, lo que representa un 40% del total.

El segundo motivo más frecuente de entre las temporales, es el de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, alcanzando un total de 221.802 casos, lo que representa un 19% del total de autorizaciones de residencia temporal.

Por último, respecto a la distribución territorial de las autorizaciones en régimen de extranjería, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentraron el 69% del total de las autorizaciones concedidas en 2025.

108.253 AUTORIZACIONES PARA ESTUDIOS

El Observatorio Permanente de la Inmigración actualiza también este mes la estadística que contabiliza el total de autorizaciones de estancia por estudios concedidas a personas extranjeras. Así, a lo largo de 2025, 108.253 autorizaciones por estancia para estudios fueron concedidas a estudiantes y sus familiares.

La edad media de las personas que han obtenido una autorización de estancia por estudios en 2025 es de 27 años, y el 54% (57.977) de las autorizaciones corresponde a mujeres.

Por otro lado, las nacionalidades más frecuentes de las personas a las que se les concedió este tipo de autorización en 2025 son la colombiana (14.784, 14% del total), la peruana (10.270, 9%), la marroquí (8.885, 8%), la estadounidense (7.986, 7%) y la china (7.771, 7%).