España tiene acogidos a 4.575 refugiados afganos, 1.674 atendidos por Accem desde agosto de 2021

Archivo - Un miliciano talibán guarda la cola para retirar dinero en Kabul, Afganistán - Oliver Weiken/dpa - Archivo

La ONG reclama "compromiso político, legal y humanitario" con la población afgana, con "respuestas firmes y sostenidas"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

España tiene acogidos actualmente a 4.575 refugiados afganos, según ha indicado este jueves Accem, que ha atendido a 1.674 personas desde agosto de 2021. Este viernes 15 de agosto se cumplen cuatro años desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y cuatro años desde la conocida como toma de Kabul.

Ante esta situación en Afganistán, Accem ha respondido desde 2021 con un modelo de intervención integral y ha atendido a 1.674 personas refugiadas afganas, 864 hombres y 810 mujeres. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 34 años (674) y menores de edad (531), aunque también ha asistido a 36 personas mayores de 65 años.

Actualmente, la entidad acompaña a 73 personas procedentes de Afganistán (36 hombres y 37 mujeres), la mayoría de ellas en la fase de autonomía del programa de protección internacional, en vías de lograr una vida independiente en España.

En esta línea, Accem ha explicado que la intervención abarca desde la cobertura de necesidades básicas hasta el apoyo psicosocial, jurídico y formativo, incluyendo el aprendizaje del idioma, la formación para el empleo y la orientación profesional. "A través de itinerarios personalizados, se promueve la integración, el bienestar emocional y la participación social, favoreciendo la construcción de proyectos de vida dignos y autónomos", ha apuntado la ONG.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la situación que vive Afganistán desde 2021 ha provocado la salida del país de 5,3 millones de personas refugiadas, siendo Irán y Pakistán los principales países de acogida, y ha generado además 3,2 millones de desplazamientos internos.

Asimismo, Accem ha lamentado el "retroceso" en Derechos Humanos para la población afgana, "especialmente grave" para las mujeres, "con prohibiciones que atacan directamente a su autonomía, derechos y vida cotidiana, como cursar educación secundaria o universitaria o participar en la vida pública".

"La ONU ha alertado de que Afganistán es el país donde más han retrocedido los derechos de las mujeres, con un régimen talibán que prohíbe su acceso a la educación, el trabajo, la movilidad sin tutor masculino, la atención sanitaria y la vida pública. Estas prohibiciones sistemáticas generan un aislamiento estructural, alimentan el deterioro de la salud mental y contribuyen al aumento de matrimonios forzados, abusos y violencia de género", ha alertado Accem.

La ONG ha reclamado el fortalecimiento de "vías legales, seguras y eficaces" para responder a las necesidades de protección de la población afgana. Una de ellas ha agregado que es el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite el traslado de personas refugiadas desde terceros países para que soliciten protección en territorio español. Así, la entidad ha llamado a "reforzar y agilizar" esta vía, dotándola de "recursos adecuados y mecanismos eficaces de coordinación".

En este cuarto aniversario, Accem ha insistido en la necesidad "de reforzar el compromiso político, legal y humanitario con la población afgana, especialmente con las mujeres y niñas". Además, ha advertido que "solo mediante respuestas firmes y sostenidas será posible garantizar su derecho a vivir con dignidad y libertad".

De forma complementaria, Accem desarrolla desde 2024 el programa 'Safe Pathways to Spain', en colaboración con bufetes de abogados, que ha servido para ofrecer asistencia jurídica gratuita a personas afganas en riesgo en terceros países y a familiares de personas refugiadas en España. Este programa ha atendido ya 69 personas afganas, 34 hombres y 35 mujeres, favoreciendo itinerarios de acceso legal a la protección internacional.