España tiene registrados hasta agosto de 2025 a 15.399 menores migrantes no acompañados, un 12% más que en 2018

Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

España tiene registrados hasta agosto de 2025 a un total de 15.399 menores migrantes no acompañados, un 12% más de los que había en diciembre de 2018, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.

"En este sentido, según los datos que constan en el Registro MENA, el número de menores extranjeros no acompañados que figuraban registrados a fecha 31 de diciembre de 2018 era de 13.796. cabe añadir que, a fecha 31 de agosto de 2025, el número de menores extranjeros no acompañados inscritos en el Registro del Protocolo Marco de Actuación como Menores Extranjeros No Acompañados asciende a 15.399", señala.

Así lo pone de manifiesto en respuesta a una batería de preguntas de Vox, en las que los de Santiago Abascal piden conocer el número de menores migrantes no acompañados que han entrado de forma irregular en España, así como los que han sido repatriados, entre otros datos.

Si bien, el Ejecutivo recalca que el referido registro se actualiza "de forma automática y periódica", incorporando o excluyendo menores según "diversos factores". "Por este motivo, no es posible determinar con exactitud cuántos menores han dejado de serlo desde el 1 de junio de 2018", apunta.

Igualmente, ha recordado que el procedimiento de identificación y protección de estos menores se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, y el Real Decreto que desarrolla su reglamento. Asimismo, añade que el Real Decreto aprobado el pasado mes de julio, establece nuevas medidas para afrontar situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, garantizando la atención integral de los menores y la coordinación entre comunidades autónomas.

En este sentido, el Ejecutivo subraya que todas las actuaciones se rigen por "los principios de interés superior del menor, igualdad, no discriminación y atención integral y adecuada a las necesidades de las personas menores de edad".

También agrega que la realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores deben realizarse con consentimiento informado del afectado, "con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente". "No podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas", destaca.

Por otro lado, el Gobierno reafirma su compromiso con una política migratoria "preventiva", basada en la cooperación internacional, la lucha contra las redes delictivas y la implementación de un modelo de gobernanza integral, en línea con el nuevo marco europeo de gestión migratoria.

Por último, sobre la cuestión del número de mayores de edad extranjeros que han entrado a España desde el 1 de junio de 2018 "como si fuesen menores porque las autoridades consideraron que la minoría de edad de la persona en cuestión era 'indubitada'", el Ejecutivo indica que se trata de "una pregunta que carece de sentido, ya que estarían registrados como menores".