El Gobierno acoge a 41 refugiados nicaragüenses en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido este miércoles a 41 personas refugiadas de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica, en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de 2026. El operativo se ha desarrollado esta mañana con la llegada de un vuelo comercial sin incidencias al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha coordinado la recepción en el aeropuerto de las personas reasentadas y la posterior derivación a los recursos de acogida. En el dispositivo de recepción han participado 13 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (CEFRONT) y Cruz Roja, según el Ministerio.

Las personas llegadas a Madrid forman parte de la misión de selección que la Secretaría de Estado de Migraciones realizó el pasado mes de abril en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a partir de los expedientes enviados previamente por ACNUR a España en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento para el año 2026.

Esta llegada ha constituido el cuarto traslado y la derivación de plazas al sistema de acogida ha tenido como objetivo principal "fomentar la integración a través de un itinerario de preparación para la autonomía del colectivo de personas reasentadas".

Para la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, "el Programa Nacional de Reasentamiento reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional de las personas refugiadas, promoviendo su integración en condiciones de igualdad y dignidad".

El Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados ha recogido el compromiso de reasentamiento de hasta 1.200 personas refugiadas para su ejecución durante este año. En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido reasentadas a través de este programa.