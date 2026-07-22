Bruselas rechaza por chocar con los valores de la UE una iniciativa ciudadana contra la migración legal de no europeos

Archivo - Banderas de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha rechazado este miércoles registrar una iniciativa ciudadana que reclama suspender medidas que abren vías legales de migración "no occidentales" al concluir que va en contra de los valores consagrados por los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

"La iniciativa debe contener una propuesta genuina y no utilizarse como vehículo para mensajes ofensivos o caricaturescos", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado para informar de que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha concluido que la petición "no cumple las condiciones formales" para su admisibilidad jurídica.

Bajo el lema de 'Ley para salvar Europa', los promotores de la petición cuyo registro ha sido rechazado por Bruselas reclamaban una moratoria de medidas que permiten nuevas vías de migración legal a la UE como los visados de estudio o la posibilidad reagrupación familiar para personas "no occidentales, ni europeos"; basándose en la "continuidad étnica y cultural de los pueblos nativos de Europa".

En su examen preliminar, para considerar su elegibilidad sin abordar el fondo, la Comisión constató que los criterios en los que se basaría tal moratoria "constituirían discriminación por motivos de raza y origen étnico", dado que se fundamentaría en el origen de las personas afectadas, "sin tener en cuenta la exigencia de una evaluación individualizada, caso por caso, conforme al marco jurídico aplicable".

"Por consiguiente, esta iniciativa es manifiestamente contraria a los valores de la Unión, tal como se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la jurisprudencia consolidada", concluye el comunicado de los servicios comunitarios.