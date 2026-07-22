La fiscal de sala de violencia contra la mujer niega "fallos" en el sistema tras los últimos asesinatos machistas

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, ha negado que existan "fallos" en el sistema de protección contra la violencia machista en España, tras los últimos asesinatos de violencia de género.

Los últimos casos confirmados por el Ministerio de Igualdad son los de una mujer de 29 años, presuntamente asesinada por su expareja en Antequera (Málaga) el pasado lunes; y el de una mujer de 45 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Toledo este martes. En el caso de la mujer asesinada en Antequera, había denuncias previas por violencia de género.

"No creo que sean fallos en el propio sistema porque el propio sistema sí que se ha demostrado eficaz en muchísimos casos. Sí que es verdad que cuando ocurren estos asesinatos en un periodo tan escaso o tan corto de tiempo sí que se produce y se genera una alarma muy lógica pero, desde luego, lo que no sabemos son todos los casos que el sistema está evitando que tengan este desenlace fatal", ha defendido Prendes este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La fiscal ha explicado que "hay periodos de convivencia intensificada donde puede existir un mayor riesgo" pero también "en periodos de ruptura" que "ya venían gestándose" y en estos periodos, según ha añadido, es "cuando hay que reforzar la vigilancia" a nivel institucional e individual.

"La propia mujer tiene que ser capaz de ser consciente del riesgo que corre en esos momentos, que acuda a pedir ayuda o a denunciar aunque, a veces, la denuncia no es la solución a todo", ha indicado, subrayando que con este mensaje no quiere responsabilizar a las mujeres por no denunciar. En todo caso, ha insistido en que "muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, no son plenamente conscientes de ser víctimas de violencia de género".

Prendes ha señalado que la violencia machista es "un fenómeno complejo" y que no se puede poner el acento únicamente en el factor estacional, como el verano, porque "el problema" es "esa idea de control y dominación" que "cuando la mujer pretende romper, es cuando se dispara el riesgo".

Preguntada por el caso de Antequera, donde la mujer asesinada habría pedido días antes junto a su expareja retirar las medidas de protección de mutuo acuerdo, la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer ha abogado por que antes de tomar una decisión como esta se pida "una evaluación actualizada del riesgo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del sistema Viogen, algo que "se hace habitualmente", según ha dicho aunque ha precisado que no está protocolarizado.

"Incluso el fiscal también puede de oficio, incluso en contra de la voluntad expresada de la víctima en cada momento procesal, considerar que no debe cesar esa orden de protección porque hay indicadores que nos están mostrando que ese riesgo persiste", ha remarcado.

De cara al próximo comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad para el martes 28 de julio, Prendes ha explicado que su trabajo consiste en realizar "una ficha exhaustiva" de los hechos, revisando "si había antecedentes penales" así como recogiendo "datos sociológicos" y "factores de vulnerabilidad" que concurran. "Hacemos una fotografía completa de lo sucedido", ha precisado.