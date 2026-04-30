El Gobierno admite a trámite las primeras solicitudes de la regularización, que ya permiten trabajar

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha admitido a trámite las primeras solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes, que permiten que los solicitantes comiencen a trabajar.

"Con muchísima emoción ya empezamos a recibir en Legalteam las primeras comunicaciones de admisión a trámite de solicitudes presentadas por nuestro equipo al amparo del Proceso Extraordinario de Regularización", asegura Legalteam, consultoría especializada en procedimientos de extranjería y nacionalidad española.

Según apuntan desde Legalteam, han sido los primeros en toda España en recibir las primeras comunicaciones de la admisión a trámite de las solicitudes. "Estamos sumamente contentos por nuestros clientes", indican.

En este sentido, desde la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería informan en el documento donde confirman la admisión a trámite de la solicitud que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses. Asimismo, señalan que, una vez transmitido el mencionado plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada.

De la misma manera, destacan que el trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional, al solicitante a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad.

Igualmente, avisan de que el solicitante recibirá en el domicilio "en unos días" la resolución por la que se le reconoce el derecho a la asistencia sanitaria "a todos y cada uno" de los miembros de su familia, con el número de la Seguridad Social que le haya sido asignado a cada uno de ellos.

Además, destacan que la denegación de la solicitud "supondrá la automática pérdida de vigencia de la autorización provisional para trabajar sin necesidad de pronunciamiento administrativo expreso".

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto del proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año y se prevé que se puedan beneficiar medio millón de extranjeros.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Mientras, el 20 de abril se empezaron a atender citas previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

Durante la primera semana, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas de la regularización. Además, se asignaron 55.000 citas hasta el 30 de abril, "sin registrar incidentes".