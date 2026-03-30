El Gobierno regulariza a más de 27.600 migrantes afectados por la dana de Valencia

(I-D) El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha regularizado la situación administrativa de 27.525 migrantes afectados por la dana que golpeó Valencia en octubre de 2024, en el marco de una medida extraordinaria adoptada tras el temporal.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press, después de que Sumar pidiese conocer el número de extranjeros afectados por la dana que se han acogido a la regulación extraordinaria de 2025 en Valencia.

En este sentido, el Gobierno informa de que el número de resoluciones acumuladas por causas sobrevenidas registradas en la provincia de Valencia, a fecha de 31 de diciembre de 2025, suma 29.684. De ellas, detalla que se han resuelto favorablemente 27.525, mientras que 2.159 se han resuelto desfavorablemente.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado el proceso para regularizar a al menos 25.000 migrantes afectados por la dana de Valencia. El objetivo, "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".