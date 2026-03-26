Expertos en conciliación sitúan la IA como palanca del bienestar laboral si se gestiona con enfoque humano

El director de iniciativa efr, Roberto Martínez, clausura el IV Encuentro Anual de la Conciliación - EFR

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asistentes al IV Encuentro Anual de la Conciliación, organizado por efr - Fundación Másfamilia en CaixaForum Madrid, han situado la Inteligencia Artificial (IA) como palanca del bienestar laboral si se gestiona con enfoque humano.

Como han argumentado, la IA ya está transformando la forma en la que las organizaciones gestionan el talento, pero su impacto en el equilibrio laboral y personal dependerá de cómo se implemente, como se ha puesto de manifiesto en el encuentro, celebrado con el lema 'Conciliar con futuro:Salud mental + Inteligencia Artificial para el bienestar personal y laboral', con el apoyo del Club Top30 efr.

El evento ha reunido a líderes empresariales, expertos en innovación y profesionales de la salud organizacional que han reflexionado sobre los retos y oportunidades que plantea la IA en la gestión del talento y la conciliación.

En la apertura institucional, el director general de efr - Fundación Másfamilia, Rafael Fuertes, ha subrayado que el reto no es tecnológico, sino estratégico. "Llevamos más de 20 años poniendo la conciliación sobre la mesa, y ahora se suma la Inteligencia Artificial. Pero esta solo aporta valor si mejora la vida de las personas y contribuye a construir entornos de trabajo más equilibrados", ha argumentado.

La ponencia inaugural ha sido impartida por el científico y cofundador de Ever3, Raúl Alelú Paz, una start-up especializada en salud mental e IA, quien ha explicado cómo los avances tecnológicos permiten anticipar posibles problemas psicológicos y reforzar la fidelización del talento mediante el análisis de datos. "Cuando hablamos de salud mental, la IA genera esperanza siempre que se desarrolle sobre bases científicas sólidas y con datos fiables que respalden su aplicación ética", ha relatado.

En el primer bloque de la jornada, se ha analizado el impacto de la IA en el empleo y en las competencias del futuro. La profesora de IA Susana García y el experto en innovación en Microsoft España, David Hurtado Torán, han debatieron sobre cómo la transformación tecnológica puede reforzar el talento y la creatividad si se aplica desde una perspectiva ética.

Para García, "la IA no sustituye trabajo, sino tareas". "Nos iguala en capacidades técnicas, lo que nos diferencia es el criterio, la experiencia y aquello que no se puede automatizar", ha señalado mientras que Hurtado ha afirmado que se trata de "una herramienta positiva que evoluciona a tal velocidad que obliga a replantear cómo trabajamos y aprendemos dentro de las organizaciones".

En este bloque han participado también representantes de entidades efr que han compartido sus buenas prácticas empresariales: José Antonio Gómez Fernández, HR Ops Transformation Director en Grupo Santander, y Sara Olmeda Domínguez, coordinadora de Atracción y Desarrollo del Talento en Enagás.

Ambos han expuesto iniciativas basadas en IA orientadas a optimizar procesos internos y mejorar la experiencia de los empleados, subrayando que la innovación debe ir de la mano del cuidado de las personas. A juicio de Gómez, "la IA es un aliado estratégico que debe usarse con propósito". "Es eficaz para acompañar al empleado en su día a día, liberar tiempo de tareas de bajo valor y centrarse en lo importante", ha añadido mientras que Olmeda ha destacado que "no se puede imponer la IA, se debe integrar".

"Es una transformación cultural que convierte la tecnología en aliada, elimina lo mecánico para poner foco en lo estratégico y exige acompañar a los profesionales para que desarrollen el criterio y las capacidades necesarias para generar valor", ha precisado.

La segunda parte del encuentro se ha centrado en el papel de la IA en la salud mental y bienestar laboral. La experta en liderazgo emocional Meritxell Obiols ha defendido que "el desgaste mental generado por el ritmo de cambios hace imprescindible un liderazgo responsable que combine inteligencia emocional y uso ético de la IA. Solo así se pueden crear entornos de trabajo sostenibles, donde los empleados trabajen con sentido, equilibrio y mayor bienestar".

Por su parte, el catedrático Antonio Artés, director de la ELLIS Unit Madrid, ha explicado que los modelos de IA ya permiten detectar señales tempranas de estrés y 'burnout'. "La inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar riesgos psicológicos y actuar ante señales tempranas de estrés. Aporta datos valiosos sobre el estado emocional de las personas, pero no sustituye el juicio humano. Su función es informar, no decidir", ha argumentado.

Mientras, Bibiana Martínez Monsalve, Well-being Senior Specialist en EDP, ha presentado el trabajo de la compañía en este ámbito. "El liderazgo es clave para fomentar el bienestar, pero los líderes no son psicólogos. Analizar datos de clima y salud mental, y proporcionar herramientas y apoyos, permite actuar a tiempo para garantizar un bienestar responsable", ha asegurado en su intervención.

La jornada ha finalizado con una conversación sobre la convivencia entre personas y tecnología, a cargo de Carmen Soler, embajadora efr bienestar y directora de RHSaludable, y Eugenio de Andrés, ingeniero informático y embajador de MásIA Responsable. Ambos han coincidido en que el futuro del trabajo depende del equilibrio entre la tecnología y la empatía.

Así, Soler ha afirmado que "la IA no es emocionalmente inteligente y necesita un uso ético y reflexivo. Los managers efr deben repensar su rol en tecnología, mientras las organizaciones adaptan la conciliación a nuevos retos, buscando impacto en salud, cultura y sostenibilidad" mientras que De Andrés ha señalado que "el profesional de RRHH se enfrenta a su mayor reto hasta ahora, porque la tecnología es un disruptor total. La salud mental será clave, pero debemos ser conscientes de que la transformación que trae también generará cambios en las profesiones actuales".

En el cierre institucional, el director de iniciativa efr, Roberto Martínez, ha reafirmado el compromiso de la Fundación Másfamilia con un uso responsable de la tecnología al servicio de la conciliación y la salud mental. "La inteligencia artificial debe ser un activo para mejorar nuestras condiciones laborales y ayudarnos a conciliar más y mejor. En ningún caso puede suponer una vuelta atrás. Desde la Comunidad efr estaremos vigilantes para que los avances tecnológicos no comprometan los logros alcanzados en conciliación durante los últimos años", ha avanzado.