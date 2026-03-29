Erice (CGPJ) pide no revictimizar a víctimas de violación y dice que el sistema es "mejorable" tras el aviso de Fiscalía

La vocal del CGPJ, Esther Erice, que también pertenece al Observatorio contra la Violencia de Género, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, que también pertenece al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha abogado por ofrecer a las víctimas de violencia sexual un "asesoramiento" previo a la denuncia y un "acompañamiento" para que no se produzcan revictimizaciones, y opina que "el sistema es mejorable".

Preguntada por las declaraciones de la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, que el lunes aseguró en el Foro Ser Cantabria que el 100% de las mujeres que han denunciado una violación no volverían a denunciar, Erice ha puntualizado que en el CGPJ no disponen de este dato pero ha insistido en la importancia de "minimizar" la "revictimización" durante el proceso.

"En la parte de la ley que afecta al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales es importantísimo que no se produzcan revictimizaciones o victimizaciones secundarias, que es cuando el sistema interviene, y minimizarlo. Para minimizarlo hace falta desarrollar la ley en su totalidad, hace falta un funcionamiento de asesoramiento previo antes de poner la denuncia, y un acompañamiento. Y eso requiere servicios específicos, fortaleza de las oficinas de víctimas y especialización y formación en las mismas", ha subrayado Erice, en una entrevista concedida a Europa Press.

Asimismo, ha apostado por crear "sistemas que puedan asesorar" a las víctimas y, en este sentido, ha subrayado que "ahí los colegios de abogados también tienen una intervención importante para ese asesoramiento, para que la víctima conozca exactamente cuál va a ser el iter del procedimiento y para que se fortalezca si lo necesita".

También ha destacado que, dentro del procedimiento, se intenta "reducir el número de declaraciones" y ha destacado que ya se han activado protocolos, por ejemplo, para que la visita se haga "conjunta forense-ginecólogo" de forma que la víctima no tenga que hacer dos visitas médicas.

Aún así, ha admitido que hay algunos pasos obligados y difíciles en el procedimiento. "Algunos pasos son ineludibles y son duros. Y efectivamente lo que necesitamos es que el sistema en su conjunto, trabajando en red, acompañe y fortalezca, si lo necesitan, a estas mujeres", ha añadido.

Preguntada por si considera que las víctimas confían en el sistema, Erice ha señalado que "depende" y ha apuntado que "el sistema es mejorable". "Yo no me atrevería, y menos a hablar de porcentajes, porque no tenemos ese dato. Sí creo que el sistema, como tal sistema, es mejorable", ha puntualizado.

En concreto, ha recordado que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) condenó en 2014 al Estado español por no actuar de manera diligente en la protección de una mujer, Ángela González Carreño, víctima de violencia de género, y de su hija, de 7 años, que fue asesinada por el padre.

"No olvidemos que Cedaw condenó al sistema español hace ya muchos años por la muerte de una niña, el caso de Ángela Carreño, y no fue por la actuación judicial directamente, sino de los servicios auxiliares que el juzgado debía tener y no tenía. Por eso insisto en que el trabajo es un trabajo en red y que el trabajo judicial, para dar una buena respuesta, necesita también de una potente red alrededor que necesita crearse en algunos sitios, perfeccionarse en otros y, en otros -porque en esto tenemos mucha pluralidad-, funciona razonablemente bien, pero hay una gran diversidad y esto no es ajeno al resultado final", ha zanjado.