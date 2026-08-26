El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios, según ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Anuncio que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", ha asegurado Torres en rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.

Asimismo, el ministro ha explicado que hay espacios que han sido utilizados en el pasado en otras crisis y ha insistido en que el objetivo y el plan es que se devuelvan "todos los que entraron", pero que, para ello, tienen que disponer de los espacios previamente.

"Nosotros estamos ahora con la búsqueda de esos espacios, desde el consenso, desde el diálogo con el gobierno de Ceuta, al máximo posible, porque queremos tenerlos cuanto antes, porque sobre todo, que es lo que también quiero trasladarle a la comunidad, cuanto antes tengamos a las personas en los espacios, antes podrán también ser devueltos", ha señalado, al mismo tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo no quiere afectar a la convivencia de Ceuta.

De la misma forma, Torres ha explicado que el plan del Gobierno es que retornen acorde a la ley "todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31". Si bien, ha añadido que para que puedan retornar hay que acotar a los migrantes en espacios para proceder a su filiación.

En cuanto a los solicitantes de asilo, ha agregado que estas personas "tendrán que tener respuesta del derecho internacional" y, en el caso de los menores, ha afirmado que existe "posibilidad de reorganización", pero "con una serie de parámetros que se tienen que cumplir".

Además, el titular de Política Territorial ha hecho un llamamiento a la "convivencia" y ha subrayado que "la violencia nunca es el camino": "Ceuta es un ejemplo de convivencia de cultura, de interracialidad, como lo es también mi tierra. Y, por tanto, está acostumbrado a esa convivencia pacífica".

También ha garantizado que el Ejecutivo trabaja para restablecer la situación previa al verano "en el menor espacio de tiempo posible, acorde a ley, implementando recursos, reforzando los equipos humanos". "Es verdad que es difícil pedirles absoluta comprensión, pero se lo tengo que pedir", ha admitido.

"PUEDE HABER TODAVÍA MUCHOS MENORES EN LA CALLE"

Respecto a los menores migrantes, ha indicado que hay 1.500 que están datados. En este punto, ha reconocido que "puede haber todavía muchos en la calle", por lo que ha considerado importante seguir trabajando para conocer el número definitivo.

Al ser preguntado por el mecanismo para derivar a menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación a otras comunidades autónomas, el ministro ha recordado que está "activo" y vigente hasta el próximo verano.

En esta línea, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería recoge que las comunidades en las que se ha declarado la contingencia migratoria tienen hasta 15 días para hacer los traslados. Sin embargo, Torres ha dicho que es "muy complicado" y que se está llevando a cabo en un tiempo "relativamente corto de mes, mes y medio aproximadamente".

"Ese mecanismo está activo y también está activo el reagrupamiento familiar con la voluntad también de Marruecos de poder aceptar también a las personas de su nacionalidad. Y, por tanto, todos los mecanismos están abiertos", ha argumentado.

En todo caso, sobre los menores que permanecen en Ceuta, ha indicado que la "prioridad" es el reagrupamiento familiar y la devolución en todos aquellos casos que, acorde a la ley, no tengan derecho a protección internacional.