Marlaska reprocha al PP su apoyo a la ley de Vox contra el arraigo: "Se alinearon con la xenofobia y el racismo"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reprochado al PP su apoyo en el Congreso a la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para restringir regularizaciones por arraigo.

"El luchar contra las mafias, contra el tráfico irregular de seres humanos, con resultados efectivos, nos lleva también a promover la migración legal, segura y ordenada. Algo respecto a lo que ustedes hace un año votaron a favor, pero ayer parece que ya la migración se ha convertido en otra historia para su partido político y se alinearon con la xenofobia y el racismo de la ultraderecha", ha asegurado este miércoles Marlaska en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a la pregunta de la diputada del PP Sofía Acedo sobre si "favorecen sus políticas a las mafias que tratan con personas".

En este sentido, el ministro ha dicho que el PP está "tratando de convertir, con bulos y mentiras, la inmigración en un problema cuando no lo es". "¿Sabe cuánto se ha reducido la migración este año a esta fecha? En España un 36%, mucho más que en Italia, mucho más que en Grecia, países a los que ustedes dicen que tenemos que copiar las políticas", ha destacado.

También ha defendido que las "políticas directas, serias de este Gobierno, trabajando con los países de origen y tránsito", lo que hace es "evitar el mayor número de muertes".

Por su parte, Acedo ha recordado que, según la ONG Caminando Fronteras, más de 11.000 inmigrantes han perdido la vida intentando llegar a Canarias, además de cientos de muertos y desaparecidos en la ruta mediterránea hacia Baleares.

"La Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado a destajo, intentando sacar cuerpos sin vida del mar, arrojados por la borda, ahogados, arrastrados por la corriente e incluso asesinados. El mar es un cementerio humano a oriente y occidente. Pero usted sigue negando la mayor. ¿Cómo nos habrían calificado ustedes, cómo miserables, cómo indecentes, cómo inmorales?", ha asegurado dirigiéndose a Marlaska.

PP A MARLASKA: "PURA PROPAGANDA, CERO EFICACIA"

Igualmente, la diputada ha preguntado al ministro por la "solución" que plantea el Ejecutivo ante las muertes en el mar. "Porque no importa que mueran estas personas en el mar, sino hay que cuestionar, hay que señalar, hay que censurar a aquellos que los denunciamos. ¿Es que no todas las vidas valen lo mismo, señor Marlaska? ¿No todas valen lo mismo? Pura propaganda, cero eficacia", ha afirmado.

Por otro lado, ha afeado a Marlaska que no se dé "ninguna solución" a los inmigrantes irregulares que llegan a España, ni "ninguna alternativa". En esta línea, también ha denunciado que "tampoco" se ejecuten expulsiones, ya que estas no llegan "ni al 5%". "¿A qué se debe esto? ¿A la incapacidad de su gobierno a ser respetado en el exterior, a la presión y la imposición de sus socios reaccionarios o a su falta de voluntad?", ha cuestionado.

Finalmente, Acedo ha acusado al Gobierno de ponerse "de lado" de las mafias que trafican con seres humanos. "Se ponen de su lado ayudando, apelando al negocio más rentable del siglo XXI, por desgracia", ha añadido.