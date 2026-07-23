Migraciones encomienda a Política Territorial tareas técnicas para la tramitación de las solicitudes de arraigo

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Migratoria, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha encomendado a la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, dependiente del Ministerio de Política Territorial, participar en las "actividades de carácter material o técnico" relativas a la tramitación de "las solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo para personas solicitantes de protección internacional y las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario".

Así se desprende del acuerdo publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se especifica que esta encomienda de gestión responde a "razones de eficacia, dados los recursos materiales y técnicos de que disponen la parte encomendada". En todo caso, el texto, consultado por Europa Press, aclara que dicha encomienda de gestión "no supone cesión de la titularidad" de la competencia.

Según el texto, las actuaciones se llevarán a cabo a través de las Oficinas de Extranjería que se habiliten al efecto por autorización de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, y la participación de los empleados de las Oficinas de Extranjería será "voluntaria".

En virtud del acuerdo, la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio se compromete, entre otras actuaciones, a compromar a través de la aplicación ACEX, si los datos de filiación introducidos en la solicitud presentada en la plataforma Mercurio se corresponden con los datos de filiación que figuran en la copia del pasaporte u otro documento que acredite la identidad de la persona solicitante.

También se encargará de la comprobación a través del Registro Central de Extranjeros de la existencia previa de un NIE asignado; la verificación de la vía de grabación que le corresponda en ACEX según el supuesto de autorización que le corresponda; la grabación del expediente en el Registro Central de Extranjeros y la verificación de que los informes de Policía y Justicia estén debidamente solicitados.

Por su parte, la Dirección General de Gestión Migratoria se compromete a dictar los criterios que se estimen necesarios para la adecuada realización de estas actividades; a determinar, a través de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, las solicitudes que serán grabadas por el conjunto de las Oficinas de Extranjería habilitadas y a proporcionar la información necesaria para que las organizaciones, colectivos representantes de la persona interesada que participe en los procedimientos pueda colaborar eficazmente con la Administración competente.

El texto también establece que la Secretaría de Estado de Migraciones, mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas y previa autorización del Ministerio de Hacienda, transferirá el crédito correspondiente a los gastos extraordinarios que se generen a la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, derivados de este acuerdo de encomienda de gestión. Además, prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento con objeto de dirigir, coordinar y comprobar la correcta ejecución del acuerdo.