MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 7,4 millones de extranjeros tienen autorización de residencia en España, un 4,5% más que hace un año, según el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, a fecha 30 de septiembre de 2025, el documento revela que el número de personas con documentación de residencia en vigor es de 7.426.481, un 4,5% más que un año antes.

Del total, el 54% (4.008.348 personas) son portadoras de un certificado de registro de ciudadano UE/AELC (Unión Europea/ Asociación Europea de Libre Comercio) o TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjeros) del Acuerdo de Retirada, un 1,5% (60.011 personas) más respecto a los datos registrados en septiembre de 2024.

Las nacionalidades más representativas de este grupo son la rumana, italiana y británica, que suponen juntas más de la mitad (51%) de las personas con documentación de residencia en vigor procedentes de UE/AELC y Reino Unido.

Por otro lado, el informe clasifica a las personas con autorizaciones de residencia en régimen de extranjería y que incluye al resto de nacionalidades. Este grupo supone el 46% del total de personas extranjeras con algún documento en vigor para poder residir en nuestro país a 30 de septiembre de 2025. En cifras, supone 3.418.133 personas, lo que constituye un 8,3% más que en el mismo período de 2024.

También revela que, en los últimos cinco años, este grupo ha experimentado un crecimiento acumulado del 47,4%, debido en gran medida a la aplicación de la directiva de Protección Temporal que facilitó la concesión de más de 236.000 autorizaciones de residencia a personas de nacionalidad ucraniana. Esta cifra supone más de una de cada cinco autorizaciones de residencia concedidas entre junio de 2020 y junio de 2025.

Igualmente, destaca la desaceleración del crecimiento de autorizaciones de residencia ucranianas. A 31 de diciembre de 2022, la variación anual era del 180,5%, principalmente debido al desplazamiento causado por la invasión militar rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022 y la aplicación de la directiva de Protección Temporal. Sin embargo, a 30 de septiembre de 2025, la variación anual ha caído hasta el 8,3%.

En cuanto al perfil de los extranjeros con certificado de registro o TIE-Acuerdo de Retirada (procedente de Europa), presentan una edad media de 44 años y un promedio similar entre hombres (51%) y mujeres (49%). Si bien, existen diferencias en la distribución por edad y sexo dependiendo del país del que se trate. Por ejemplo, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Países Bajos aparecen como los países con la edad media más elevada, con 57, 53, 50 y 49 años, respectivamente.

En el caso de la población extranjera con autorización de residencia en régimen de extranjería (con nacionalidad distinta a UE/AELC o Reino Unido), la edad media se sitúa en 37 años y existe un ligero predominio de los hombres (53%) con respecto a las mujeres (47%).

En esta línea, Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia serían las que registran una edad media más elevada -entre los 43 y los 41 años, destacando Ecuador y Bolivia por su envejecimiento acelerado en los últimos diez años-, mientras que, en relación al grupo de edad de menores de 16 años, destaca Ucrania con una proporción del 19% del total, seguida de cerca por Marruecos y China, con un 18% en ambos países.

AUTORIZACIONES DE ESTANCIA POR ESTUDIOS

Por otro lado, el Observatorio Permanente de la Inmigración también ha publicado su último informe sobre las autorizaciones de estancia concedidas por razón de estudio en España. Según el análisis de los últimos datos disponibles, los de septiembre de 2025, un total de 56.327 personas poseen autorización de estancia en vigor como estudiantes y familiares, lo que supone un incremento del 8,6% (4.443 personas más) respecto a la misma fecha del pasado año.

En concreto, son estudiantes el 97% (54.589), mientras que el 3% restante (1.738) corresponde a sus familiares. Además, el 68% (36.935 personas) son autorizaciones para realizar estudios superiores, el 4% (2.134 personas) pertenecen a estudios solicitados para programas de educación no superior y el 2% (1.216 personas) para realizar proyectos de investigación y formación.

Asimismo, la mitad de las personas procedentes del extranjero con autorización de estancia por estudios eligen Madrid (31%) y Barcelona (20%) como destinos para realizar su formación. A estos destinos les sigue Valencia, con un 11% del total de autorizaciones para esta finalidad. Esta distribución territorial para cursar los estudios se repite en los últimos años.

Respecto al país de procedencia, el informe del OPI refleja que la nacionalidad más frecuente de los estudiantes (y sus familiares) es la colombiana, con 7.041 personas (14%), seguida por la peruana, con 5.514 (10%), la marroquí, con 4.473 (8%), y la china, con 3.565 personas (6%).

Finalmente, el informe refleja que, de entre las 15 nacionalidades más frecuentes, las personas nacionales de Venezuela son las que presentan un crecimiento más elevado, con un 41,8%, seguidas de las procedentes de Marruecos, con un 31,1%. En contraposición, el colectivo de estudiantes de nacionalidad rusa se ha reducido un 40,2% en comparación con el mismo período de 2024.