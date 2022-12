Mensajes o insinuaciones no deseadas, las ciberviolencias sexuales más normalizadas entre mujeres migrantes

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los mensajes, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas a través de redes sociales e Internet, junto con el 'sexting coercitivo', son los tipos de ciberviolencias sexuales que más se normalizan en el día a día y que más difíciles son de detectar como violencia entre las mujeres migradas jóvenes, según un estudio elaborado por Accem.

En el informe, basado en la investigación y la participación de mujeres jóvenes migrantes, y titulado 'Violencia sexual digital y mujeres jóvenes migradas', se hace un diagnóstico en torno a los tipos de violencias sexuales en el ámbito digital y se abordan los mitos, estereotipos de género y las falsas creencias que sustentan su normalización, así como las posibles estrategias para su prevención.

De los datos se desprende que las nuevas generaciones identifican más fácilmente las amenazas, los chantajes, la intimidación o la insistencia continuada como elementos explícitos de la violencia y son para ellas los indicadores de detección más fiables. También tienen muy asimilada la idea del consentimiento de la mujer.

Asimismo, perciben como un delito el hecho de difundir contenidos íntimos sin su autorización --práctica conocida como sexpreading-- y dan mucho valor a las emociones negativas y malestares (culpabilidad, inseguridad, ansiedad, miedo, nerviosismo) que pueda estar sintiendo la mujer en esas interacciones como forma de reconocer una situación de violencia sexual online.

Si bien, el informe muestra que las mujeres migrantes no le dan tanta importancia a los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas a través de redes sociales e Internet porque no lo ven tan violento como otros tipos que se caracterizan por coacciones, extorsión, amenazas o chantajes. Por el contrario, según Accem, lo entienden como parte del juego de seducción o la broma o simplemente como comentarios desafortunados.

Además, la investigación revela que estas mujeres tienen dificultades para interpretar los dobles sentidos, las metáforas, bromas y juegos de palabras como acoso sexual, ya que tienen dificultades idiomáticas o de comprensión de los códigos culturales.

Por ello, Accem destaca que el reto que se plantea en estos casos es no encubrir la violencia sexual digital más sutil, como puedan ser las bromas, al justificarlo como una cuestión de confianza, complicidad, o buen hacer de las personas y acabar con eufemismos tales como "fuera de lugar", "inapropiados", "que no vienen a cuento", "comprometidos" para referirse a contenidos sexuales violentos, no deseados o presiones.

La ONG también advierte de que los estereotipos y mitos del género sobre mujeres que "exageran", "se exponen en redes sociales", "no se cuidan en Internet" o "no saben de tecnologías" son absorbidos y, posteriormente, reproducidos por parte de la sociedad; y acaba poniéndose el foco en la responsabilidad de la mujer, exigiéndole medidas de autoprotección.

Además, Accem avisa de que los discursos misóginos presentes en las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación) potencian el miedo a nombrar la violencia machista, ya que frecuentemente las mujeres son señaladas y ridiculizadas.

Según esta investigación, no es sostenible que la prevención continúe centrándose en lo que deben hacer las mujeres a título individual, cuando las causas de las ciberviolencias sexuales son estructurales en la sociedad. Aun así, Accem señala que esta percepción está profundamente arraigada, lo que provoca que las mujeres migradas sigan encontrándose en el dilema moral entre autoprotegerse y su derecho a la libertad sexual y a su intimidad.

Para prevenir estas violencias, Accem apuesta por una educación afectivo-sexual dirigida a los hombres y centrada en las masculinidades frágiles e igualitarias, y por la participación activa de las empresas tecnológicas para garantizar que estos entornos digitales estén libres de violencias machistas online.