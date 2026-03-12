La migración irregular en la ruta canaria cae un 83% en 2026 respecto a los dos primeros meses de 2025, según Frontex

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas de migrantes de forma irregular a la Unión Europea (UE) a través de la ruta canaria ha caído un 83% en 2026, respecto a los dos primeros meses de 2025, con 1.215, según los datos preliminares de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

En esta misma línea, achaca a las "graves condiciones meteorológicas" en las principales rutas migratorias hacia la UE la tendencia a la baja de los cruces irregulares de fronteras.

Igualmente, revela que el número de detecciones cayó un 52% en los dos primeros meses de este año en comparación con el mismo período del 2025 y se registraron casi 12.000 cruces irregulares.

Los datos de Frontex también reflejan que el Mediterráneo Central fue la ruta más transitada, representando casi el 30% de todas las entradas irregulares en la UE, con cerca de 3.400 llegadas. Además, añade que las detecciones a lo largo de la ruta cayeron un 50% interanual.

Asimismo, informa de que los intentos detectados en la salida hacia el Reino Unido a través del Canal, que incluyen tanto a los que llegaron al Reino Unido como a los que se les impidió salir, se redujeron en un 12%, a casi 3.900.

Por otro lado, alerta de que la escalada de la situación en Oriente Medio "corre el riesgo de alimentar el desplazamiento en la región en los próximos meses". Hasta ahora, avisa de que no ha tenido un "efecto notable" en la situación migratoria en las fronteras exteriores de la UE, pero agrega que sigue supervisando de cerca la evolución de la situación.

Con más de 3.000 agentes presentes en las fronteras exteriores de la UE, Frontex recalca que apoya a las autoridades nacionales "para salvaguardar las fronteras de Europa y salvar vidas en el mar".