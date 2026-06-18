Migraciones alerta de una época de "exclusión" en Europa tras la aprobación del reglamento de retorno: "Duro y triste"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en el acto organizado por Accem 'Enfocando un Refugio para la Paz'. - EUROPA PRESS

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones ha alertado este jueves de una época de "exclusión" y "expulsión" en Europa tras la aprobación este miércoles por parte del Parlamento Europeo de la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios.

"Estamos abriendo una época de exclusión, de expulsión de aquellas personas que consideramos que no son dignas o que consideran que no son dignas de compartir el proyecto europeo. Que duro, que triste", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto organizado por Accem 'Enfocando un Refugio para la Paz', enmarcado en el Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado 20 de junio.

Durante su intervención, en la que ha defendido el modelo español de acogida, Cancela ha calificado el momento actual como "duro y triste", al considerar que decisiones europeas están alejando a la Unión de sus valores fundacionales de solidaridad, justicia social y protección de los derechos humanos.

La responsable de Migraciones ha subrayado que el contexto internacional está marcado por una creciente complejidad, con más conflictos armados y crisis humanitarias, lo que, a su juicio, exige respuesta "más amplia" en materia de protección internacional y acogida.

"Constantemente escuchamos estoS días retorno, retorno, retorno y países seguros y donde están los derechos humanos ¿Y donde están las garantías? ¿Y donde están las personas? ¿Y dónde está la vulnerabilidad? ¿dónde estan los derechos? Eso es quizás la gran reflexión que Europa tendría que hacer", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que España mantiene una política migratoria basada en la combinación de "migración regular, segura y ordenada" con un enfoque de derechos humanos, integración y protección de las personas refugiadas.

Tras hacer alusión al reglamento de retorno, ha llamado a "estar en pie", "alzar la voz", "posicionarse", "votar en contra" y "defender" ante este tipo de situaciones. "Es lo que vamos a seguir haciendo desde el gobierno de España", ha afirmado.

Cancela también ha reivindicado el papel de las organizaciones sociales y entidades humanitarias en la gestión del sistema de acogida, y ha destacado que España sigue siendo un país receptor de solicitudes de protección internacional, con más de 144.000 en el último año. "El sistema de acogida, la verdad, es que es excepcional yo creo que es un orgullo para este país", ha subrayado.

LA REGULARIZACIÓN SUPERA LAS EXPECTATIVAS

Igualmente, se ha referido a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, cuyo plazo para presentar solicitudes termina el 30 de junio. "De momento, posiblemente hasta la semana que viene, no daremos datos más específicos. Ya sabéis que los datos han superado las expectativas que teníamos. Ahora lo que importa es que esas expectativas que se han generado se puedan concretar", ha precisado.

Finalmente, Cancela ha pedido "defender el derecho de asilo con contundencia" en "estos tiempos tan difíciles", así como apostar por la integración.

El acto ha contado también con una mesa redonda en la que han participado la directora general de Atención Humanitaria y Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Paloma Favieres; el director general de Accem, Enrique Barbero; la responsable de la Unidad de Protección, Oficina de ACNUR en España, Marta García Cienfuegos; y el director de Inclusión Social de Cruz Roja Española, José Javier Sánchez Espinosa.

En este sentido, Favieres ha defendido que no todas las personas refugiadas presentan el mismo nivel de vulnerabilidad y que el sistema debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades de cada uno. En este sentido, ha advertido de la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y preparación de las personas ante posibles denegaciones, para facilitar su autonomía e integración. "A veces tenemos tiempos muy cuadriculados", ha aseverado.

"EL SISTEMA DE ACOGIDA NO DESCANSA"

De la misma manera, ha defendido que España cuenta con un sistema de acogida que ha sabido adaptarse a los distintos desafíos migratorios y de protección internacional registrados en las últimas décadas. Si bien, ha reconocido que la respuesta institucional en algunos momentos llegó "tarde". "El sistema nunca descansa porque los conflictos no descansan", ha asegurado.

Desde Cruz Roja Española, Sánchez ha recalcado que lo fundamental para la integración es la creación de un entorno seguro y de convivencia, donde las personas puedan reconstruir sus vidas tras experiencias de violencia y desplazamiento forzoso. Además, ha reivindicado un trabajo de "persona a persona" y de construcción de resiliencia en el ámbito comunitario.

En la misma línea, desde ACNUR, García ha destacado la importancia de la confianza en el sistema de acogida y del acompañamiento como vía para la autosuficiencia de las personas refugiadas.

De hecho, García ha explicado que el contexto internacional está marcado por un número récord de conflictos y desplazamientos forzados, lo que dificulta tanto el retorno voluntario de los refugiados a sus países de origen como su integración en los países de acogida. "Los números son de tal entidad que las soluciones duraderas son cada vez más difíciles de alcanzar", ha afirmado.

ACCEM: "NO PODEMOS BENDECIR EL PACTO DE MIGRACIÓN"

Respecto al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio, Barbero ha deseado que fuera "otro muy distinto" al que se ha creado, pero ha insistido en la importancia de que la defensa de las personas y los derechos este "por encima de todo". "No podemos bendecir el pacto", ha agregado. Mientras, Sánchez ha señalo que lo esencial es preservar los espacios humanitarios existentes.

Del mismo modo, Barbero ha expuesto que las resoluciones "en muchos casos no llegan y pasan hasta años hasta que se reciben". "Dejan a las personas en un terreno de nadie", ha denunciado.

También el director general de Accem ha dicho que la celebración del Día Mundial del Refugiado es "triste" porque supone que sigue habiendo gente que tiene que abandonar su país. No obstante, ha calificado de "positivo" que sirva para juntar a entidades para trabajar en la integración de estas personas. Mientras, García ha celebrado que, con la conmemoración, se pueda visibilizar esta realidad.

Por su parte, la subdirectora general de Accem, Clara Collado, ha llamado a trabajar por "una cultura de la paz" y ha señalado que la protección internacional no consiste únicamente en ofrecer un lugar seguro, sino también en acompañar a las personas refugiadas en la reconstrucción de sus proyectos de vida. En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado por Accem dentro del sistema de acogida, con 17.000 refugiados o solicitantes de asilo atendidos entre enero y abril de este año. "Cada número representa una vida, una historia y una oportunidad de empezar de nuevo", ha subrayado.