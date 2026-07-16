Migraciones destinó 52 millones en 2025 a protección social y comunitaria de los españoles residentes en el exterior

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha destinado el pasado año más de 52 millones de euros a prestaciones, ayudas extraordinarias, asistencia sanitaria en el exterior y subvenciones a entidades comunitarias.

El balance del año 2025 recoge que 15.658 españoles residentes en el exterior fueron beneficiarios de las diferentes prestaciones gestionadas por la Dirección General. La principal línea de protección social alcanzó a 7.787 beneficiarios, con una ejecución presupuestaria de 31,28 millones.

En 2025 este programa dio cobertura a 392 personas beneficiarias mediante una dotación de 2,14 millones, "garantizando el reconocimiento y apoyo a quienes se vieron afectados por el exilio derivado de la Guerra Civil".

La red de protección sanitaria contó con 17 convenios activos en 14 países, gracias a los cuales recibieron atención 5.191 personas. La inversión destinada a esta finalidad ascendió a 6,61 millones.

Además, se concedieron 1.434 ayudas extraordinarias, movilizando 1,30 millones, para atender situaciones de especial necesidad y vulnerabilidad de la ciudadanía española residente en el exterior.

Junto con las prestaciones individuales, el Ministerio también ha impulsado la vida comunitaria y el bienestar colectivo a través de programas de subvenciones. El pasado año 356 centros y asociaciones de españoles en el exterior resultaron beneficiarios de los programas.

Con un importe de 3.687.458,70 euros, las subvenciones permiten mantener actividades culturales, asistenciales y de apoyo social, así como sostener programas dirigidos a personas mayores y dependientes.