Movimiento contra la Intolerancia pide no "demonizar" a los ceutíes: "Han sufrido una situación invasiva de escándalo"

Vista de una de las zonas habilitadas para acoger a los migrantes en Ceuta, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha asegurado que las protestas en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en julio son "puntuales" y ha pedido no "demonizar" a toda la población ceutí.

"Sobre la situación de Ceuta, nosotros denunciamos las conductas racistas allá donde se produzcan. Si hay conductas racistas en Ceuta también las denunciamos, pero son conductas puntuales. Lo que no se puede es demonizar a toda la población ceutí", ha indicado Ibarra.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa de presentación del Informe Anual de incidentes antisemitas elaborado por el Observatorio de Antisemitismo, plataforma impulsada por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia.

En este sentido, ha apuntado que la población ciutí "está sufriendo una situación invasiva que es de escándalo". Igualmente, ha recordado que, tanto España como Marruecos, son firmantes del pacto mundial de las migraciones que se firmó en Marrakech y del que ha dicho que "es muy importante", que "hay que preservarlo", así como "ajustarse a él".

"La realidad es que ha habido más de 80 fallecimientos en la entrada, ha habido una situación masiva de irregularidad y no hay ningún tipo de orden en esa migración", ha explicado Ibarra, al mismo tiempo que ha agregado que "cuando no se hacen los deberes, se generan unos escenarios que se aprovechan por parte de gente extremista".

De la misma manera, ha afirmado que hay "extremistas" en la ciudad autónoma, pero ha negado que se trate de la población ceutí. En esta línea, ha llamado a detectar los comportamientos "racistas" y ponerlos a disposición de la Fiscal de Delitos de Odio, a la que ha pedido ser "más proactiva".

"Tiene que haber una proactividad, que nosotros estamos echando en falta. Es verdad que avanza, que tenemos ahora mismo un montón de fiscalías de delitos de odio en todas las provincias, pero también es cierto que la situación, la dinámica, es que crecen los delitos de odio", ha concluido.