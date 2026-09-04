Muñoz (PP) dice que la "gran mayoría" de CCAA rechazan repartir migrantes de Ceuta, también Euskadi, Cataluña y C-LM

Familias migrantes esperan a las puertas del Centro Ecuestre la Hípica de Ceuta, a 3 de septiembre de 2026, a Ceuta (España). Decenas de mujeres migrantes con sus hijos esperan en campamentos improvisados a ser alojados en el Centro Ecuestre. La Hípica em - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este viernes que la "gran mayoría" de comunidades autónomas se oponen a acoger en sus territorios a los migrantes llegados de forma irregular a Ceuta el pasado julio, incluidas el País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha, que no están gobernadas por el PP.

"No son solo las comunidades del Partido Popular las que no creemos que esa sea la solución", ha asegurado Muñoz en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si no sería una ayuda y un gesto de solidaridad que las comunidades autónomas del PP con Ceuta.

Según ha argumentado la portavoz 'popular', el País Vasco y Cataluña "tampoco están por esa solución". "No es algo solo que afecte a las comunidades del Partido Popular. Somos la gran mayoría de comunidades autónomas las que pensamos lo mismo. Castilla-La Mancha piensa exactamente lo mismo.

En este sentido, Ester Muñoz ha señalado que "aunque a priori eso pueda parecer una solución" porque se "reparte el problema", en el fondo lo que se hace es "agravarlo". "Lo que le estás diciendo a toda esta gente es que hay premio y que si vienes, te quedas. Eso aumentaría la presión", ha subrayado.

Asimismo, la portavoz ha dicho que cuando se regulariza a "un millón y pico de inmigrantes, sin ningún tipo prácticamente de condición, eso alienta a otros a venir y a lanzarse al mar". "Esas 80 personas que desgraciadamente han fallecido en un cayuco de camino a Canarias, ¿por qué venían? Porque allí ha llegado que en España se dan papeles", ha declarado.

Un cayuco con 44 migrantes a bordo --todos varones de origen subsahariano-- y cinco fallecidos fue rescatado en la tarde del miércoles en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria. Por su parte, la ONG Caminando Fronteras elevó a 83 el total de migrantes fallecidos, entre ellos, tres mujeres y un bebé, y afirmó que la embarcación partió de Gambia hace 27 días, según ha indicado su responsable, Helena Maleno, a través de su cuenta de X.

Muñoz reconoce que esos migrantes venían a España en busca de una vida mejor. "Por supuesto. Claro, pero si además te dicen 'toma, además vas a tener papeles', te impulsa mucho más a lanzarte, porque esa vida mejor te la están garantizando", ha remarcado.