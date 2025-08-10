ONG de migración alertan del impacto de los discursos de odio que "criminalizan" a la población migrante

Archivo - Los Servicios de Emergencias reciben a los migrantes en el muelle de Puerto Naos, a 18 de septiembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Las ONG de migración Accem y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han alertado del impacto de los discursos de odio que criminalizan contra la población migrante.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press cuestionadas por la reacción de algunos bañistas que intentaron retener en una playa de Granada en los últimos días a varios migrantes que llegaron a bordo de una embarcación.

En este sentido, la responsable de Campañas y Comunicación en Accem, María Tejada, ha indicado que este tipo de situaciones "es la consecuencia de la normalización y el calado que tiene dentro de la sociedad discursos que incriminan, que discriminan y que son abiertamente xenófobos".

Asimismo, Tejada ha advertido de que la "criminalización y estigmatización" de las personas migrantes están "calando" en la sociedad. Según ha explicado, este discurso genera "cajas de resonancia" en las que se refuerza la percepción de que la mayoría comparte esas ideas. "La reacción de unas cuantas personas tratando a alguien como un delincuente en vez de socorrer y dar ayuda humanitaria, que era lo principal y lo primero, es la consecuencia de todo esto", ha asegurado haciendo alusión al caso de la playa de Granada.

Mientras, para la directora general de CEAR, Mónica López, la situación que se vivió en Granada es consecuencia de los discursos de odio que se están "intentando transmitir políticamente", de una manera bastante irresponsable".

Igualmente, ha explicado que "se está intentando crear este discurso y enfrentar a la sociedad de una manera casi artificial". "Yo creo que no éramos así. Creo que contrasta este tipo de actitudes, que yo sigo pensando que no es la mayoría de la sociedad española. Yo creo que los discursos de odio y el racismo, la xenofobia, es minoritario"

En todo caso, López ha destacado que en Canarias "todavía hay mucha población canaria que cuando lleva un cayuco sigue saliendo a ayudar a la gente que llega en esas embarcaciones".

Igualmente, la directora general de CEAR ha dicho que "tiene que haber una reacción social" y ha invitado a la ciudadanía a condenar hechos como el sucedido en la playa granadina. Además, se ha mostrado en contra de la instrumentalización política de la inmigración y ha recordado que los migrantes que llegan están intentando iniciar una vida nueva o, en el caso de las personas refugiadas, "poner sus vidas a salvo".

Al respecto, CEAR en un mensaje en la red social X ha destacado que "los discursos de odio criminalizan a las personas que cruzan en mar en busca de una vida más segura y tienen un fuerte impacto en la sociedad".

"Ayer los bañistas retenían por la fuerza a personas migrantes al pisar tierra, mientras en 2013 formaban cadenas humanas para salvarles. Los discursos de odio criminalizan a las personas que cruzan en mar en busca de una vida más segura y tienen un fuerte impacto en la sociedad", ha apuntado sobre el suceso en Granada.

DISCURSOS DE ODIO EN REDES

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordó en julio con las principales plataformas de redes sociales (Meta, X, TikTok y Google) la creación de un grupo de trabajo permanente para "mejorar" la retirada de discursos de odio de Internet.

De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló tras su encuentro con las plataformas que hay "personas que están interesadas en que el odio se propague en redes sociales y que eso tenga su traslación en la vida real". Además, recordó lo sucedido en Torre-Pacheco (Región de Murcia) y agregó que España "no es un país de cacería de inmigrantes".

Según el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de julio, la inmigración se colocó como el tercer problema para los españoles, después de la vivienda y la corrupción.