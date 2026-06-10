Papa- León XIV visita Canarias en medio de la regularización de migrantes y 10.000 llegadas irregulares a España en 2026

Archivo - Llegada de un cayuco a Lanzarote con 27 personas a bordo, a 10 de febrero de 2025, en Lanzarote, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV viajará este jueves a Canarias con la regularización de migrantes en marcha y más de 10.000 llegadas irregulares por vía marítima y terrestre a España entre enero y junio de este año.

La defensa de los migrantes se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Papa ha insistido en reiteradas ocasiones en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración y ha reclamado una mirada centrada en las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la persecución.

De hecho, en su discurso el lunes en el Congreso de los Diputados, defendió que "la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento" y denunció, con una "palabra serena y firme" tanto el aborto como la eutanasia y la exclusión de los migrantes, haciendo alusión a la "cultura del descarte".

También avisó de que "el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional" y "exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

En este sentido, afirmó que de ahí nace una "doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración".

VISITA GRAN CANARIA Y TENERIFE

La cuestión migratoria ocupa además un lugar destacado en la agenda del Papa en España, donde sus encuentros con migrantes y organizaciones de acogida en Gran Canaria y Tenerife reforzarán una imagen de cercanía hacia quienes emprenden rutas marcadas por la incertidumbre y el riesgo.

El Pontífice mantendrá un encuentro el jueves 11 de junio con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle Arguineguín (Gran Canaria), un acto al que también acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El último día de su estancia en España, León XIV visitará el centro de acogida de 'Las Raíces', en Tenerife. El Pontífice mantendrá un encuentro con migrantes, una pequeña charla para la que ellos ya se preparan con clases de español y la "ilusión" de estar ante una visita "histórica".

El programa del viaje del Papa a Tenerife, tras su paso por Gran Canaria, incluirá además un encuentro con entidades vinculadas a la integración de migrantes en La Laguna, un recorrido por las calles del municipio de La Laguna, un paseo en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife y una misa en el Puerto capitalino.

MISA EN TENERIFE JUNTO CON TRES CAYUCOS

En cuanto a la misa, tres cayucos estarán fondeados o junto al altar. "Estamos gestionando, seguramente ya mañana, si no es posible fondeados, pero esperemos que sí, en torno al altar y a esa presencia, fondeados es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", explicó recientemente por videollamada el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En esta línea, el obispo de Canarias, José Mazuelos, advirtió recientemente en un encuentro con medios de comunicación en Madrid de que la ruta atlántica es "mortal" y, en este contexto, expresó su deseo de que la visita del Papa a las islas "ponga luz" para "acabar" con esta ruta así como con "la del Sáhara" donde también hay "tantos muertos".

"A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España", puntualizó. Al mismo tiempo, indicó que a "mucha gente" habría que "meterla cinco días en un cayuco sin comer" para que se ponga en el lugar de las personas migrantes y apoye su acogida.

La visita del Pontífice a España tiene lugar en un momento en el que han llegado 10.224 migrantes de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769, según datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 3.184 migrantes, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983).

El este contexto, miles de extranjeros solicitan en la actualidad la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. El proceso comenzó el 16 de abril y terminará el 30 de junio y el Ejecutivo prevé que puedan beneficiarse aproximadamente 500.000 personas.

MOMENTO DE CRÍTICAS A LA REGULARIZACIÓN

Se trata de una medida criticada por algunos sectores, que acusan al Gobierno de querer alterar el censo con la misma, de tener una política de "efecto llamada" o de "colapsar" los servicios públicos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Vox y asociaciones como Hazte Oír, que han pedido en el Tribunal Supremo la paralización del proceso.

Las críticas a la regularización han dado paso a la 'prioridad nacional', acordada por el PP y Vox en sus pactos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. El concepto tiene como objetivo exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el mismo y procure "la asignación prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertó en mayo en el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE) que "eso que llaman prioridad nacional, o en este caso supremacía de la raza blanca, no es sentido común, es xenofobia".

También en mayo, Sánchez, tras su reunión de 45 minutos en el Vaticano con León XIV, recalcó la "absoluta sintonía" con el Papa en materia de migración y su "especial sensibilidad" en este tema.

LA RUTA MÁS MORTÍFERA

Precisamente, este miércoles la ONG Caminando Fronteras ha asegurado que un total de 1.317 personas migrantes han muerto intentando llegar a las costas españolas en los cinco primeros meses de 2026.

De las más de 1.300 personas que han fallecido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, 142 eran mujeres y 129 eran menores de edad. Además, 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.

El colectivo ha indicado que la ruta atlántica continúa siendo la "más mortífera" de la frontera, con 635 víctimas. "A pesar de que se ha producido un 72% menos de llegadas, la ruta se ha vuelto más letal. Por cada 100 personas que llegaban en 2025, morían en torno a 14 personas. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas", ha destacado.

Respecto a la ruta argelina, Caminando Fronteras ha indicado que supera por primera vez las 507 víctimas, lo que supone un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026; mientras que en la valla de Ceuta se han muerto 48 personas durante estos cinco primeros meses de 2026.

"Este documento es, ante todo, un acto de memoria", ha afirmado la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, experta en migraciones y coordinadora de la investigación.

El informe se publica antes de la visita del Papa León XIV a Canarias, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones la exclusión y la discriminación de las personas que migran.

"Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida", ha concluido Helena Maleno.