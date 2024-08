El PP no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado este lunes que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación.

"Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado", ha subrayado Sémper en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

En este sentido, ha destacado que no se trata solo de repartir a menores entre comunidades autónomas, sino que es "un problema muy relevante, porque hay que atender a esas personas", que ha dicho que "vienen a España buscando un futuro mejor". "El Gobierno hace patada pa'lante. Llega el balón, Sánchez, ante un problema, da patada pa'lante y cuando lleguemos al balón ya veremos cómo le damos otra patada pa'lante y trata a los migrantes como paquetería", ha apuntado.

Precisamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó el viernes que se iba a intensificar el trabajo con el PP y el resto de grupos parlamentarios para lograr la modificación de la Ley de Extranjería y hacer obligatoria la distribución de los menores entre las comunidades autónomas dado que es la "única solución" para descongestionar a Canarias, Ceuta y Melilla, principalmente.

PP ACUSA AL GOBIERNO DE "DESAPARECER" ANTE LA MIGRACIÓN

Sémper también ha acusado al Gobierno de no tener un plan migratorio y de "desaparecer" ante el fenómeno de la migración, que ha dicho que afecta a Canarias, a Ceuta y a todo el levante español. "Es verdaderamente sorprendente y es un fenómeno que no va a acabar este verano ni este otoño, que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y a lo largo de los próximos años. Porque hay seres humanos que vienen buscando una vida mejor y esto no va a cesar", ha explicado.

Asimismo, ha expuesto que la manera de afrontar este "reto", es "clave y capital". "Esto es lo que se requeriría de una política de Estado. Esto es lo que le exigimos a un presidente del gobierno, que tenga una idea de qué quiere hacer con el país y, en este caso concreto, con un fenómeno en concreto. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hacen? Vamos a intentar revertirlo", ha señalado.

En esta misma línea, el 'popular' ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a conocer la "realidad" de los centros de acogida de las comunidades autónomas, que ha dicho que están "absolutamente saturados".

"El presidente del Gobierno inicia mañana, estamos hablando finales del mes de agosto, una gira por Mauritania, por Gambia y por Senegal. Queremos animarle también a que, sin irse tan lejos, conozca la realidad que atraviesan nuestras comunidades autónomas. Por eso, le animamos a que inicie también una gira por las comunidades autónomas, que haga una gira por España, que conozca cuál es la situación de los centros de acogida, absolutamente saturados", ha asegurado Sémper.

En este sentido, ha tildado de "especialmente grave" que Sánchez no haya "pisado" este verano las comunidades autónomas que están padeciendo la presión migratoria, así como tampoco aquellas que reciben menores migrantes no acompañados. "Esto es especialmente grave. El presidente del gobierno no ha pisado ninguna comunidad autónoma para conocer de primera mano cómo están los centros de detención, de acogida y cuáles son las necesidades de las comunidades autónomas para acoger de manera humanitaria a las personas migrantes que vienen a nuestro país y, singularmente, a los menores", ha denunciado.

Asimismo, Sémper ha recalcado que las comunidades "siguen sobrepasadas y necesitan ya una solución". Además, ha acusado a Sánchez de "lavarse las manos" con la inmigración y de "abandonar" a las autonomías, tanto las que sufren la presión migratoria como las que reciben migrantes menores de edad.

PP INSISTE EN QUE SE CONVOQUE A LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Igualmente, ha insistido en pedir a Sánchez que convoque "de manera urgente" a todos los presidentes autonómicos "para abordar un problema humanitario que cada día que pasa se agrava un poco más".

Finalmente, Sémper ha criticado que España no cuenta con una política migratoria, ni con recursos para atender a las personas que vienen, así como tampoco gestión "de las consecuencias". En este sentido, ha recordado las medidas registradas por el PP en el Congreso, entre las que pide aumentar los agentes en frontera, así como el personal de las oficinas de asilo y solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, para ayudar a los agentes en la vigilancia de las costas españolas.

Hasta el 15 de agosto, han llegado este año a España 31.155 migrantes de forma irregular, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745), según el último balance del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press. Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 22.304 han entrado en Canarias, un 126,1% más (12.440) que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 9.864.