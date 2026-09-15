PSOE acusa al PP de querer ser "más ultra que Vox" con su propuesta de retirar la nacionalidad a migrantes que delinquen

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado la propuesta del Partido Popular de retirar la nacionalidad a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves y la ha enmarcado en "la carrera que ha emprendido para ser más ultra que Vox".

"En la carrera esta que han emprendido con Vox para ser más ultra que Vox, yo no sé si vamos a acabar oyéndoles hablar de remigración", ha señalado López, este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso.

Para el portavoz del PSOE, el PP debería seguir los pasos del canciller alemán Friedrich Merz, y "decir que la remigración es directamente nazismo, es directamente racismo".

Frente a la propuesta del PP, López ha defendido que "los que delinquen" vayan "ante el juez y a la cárcel". "Toda la contundencia de la ley, de los tribunales, aquellos que sean delincuentes, sean migrantes, sean españoles", ha insistido.