Saiz dice que "en los próximos días" se producirán nuevas activaciones de recursos temporales de acogida en Ceuta

1111674.1.260.149.20260820121852 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios, en el Palacio de la Asamblea, a 17 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que "en los próximos días" se producirán nuevas activaciones de recursos temporales de acogida en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio.

"Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y hoy les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando. Anunciamos cuatro dispositivos. Este es un dispositivo, el Margarita nuevo, en el que hemos estado trabajando de manera intensa todos estos días, pero estamos trabajando porque esto va a continuar. Y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios en Ceuta.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Ministerio que dirige Saiz haya habilitado espacios en Ceuta para la acogida de 1.800 personas migrantes y se hayan iniciado los traslados. Las plazas están ubicadas en los espacios Loma Margarita y El Embolsamiento, tendrán carácter tempporal y serán "ampliados progresivamente conformen finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos".

De la misma manera, Saiz ha recalcado que los servicios municipales están procediendo ya a la limpieza de la playa del Trampolín, donde ha detallado que algunas personas no podían ir caminando porque estaban heridas y han sido trasladadas con vehículos.

"Lo importante es que estamos cumpliendo. Como dije, hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad", ha indicado, al mismo tiempo que ha avanzado que "próximamente, muy pronto", revelarán las siguientes plazas y los distintos recursos en los que están trabajando.