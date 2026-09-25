Saiz llama a proteger la dignidad y los derechos de los migrantes en la ONU: "Obligación legal y ética"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en Nueva York. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llamado a proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de los migrantes en la Semana de Alto Nivel de la ONU.

"Proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas migrantes no es solo una obligación legal y ética, es también esencial para que las políticas sean efectivas, legítimas y sostenibles", ha asegurado Saiz durante su intervención en el side event 'Forjando alianzas: fortalecimiento de la colaboración a lo largo de las rutas migratorias', inscrito en el programa de la Semana Abierta de Naciones Unidas.

Asimismo, ha destacado la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino en la gestión de los flujos migratorios. "Para España, esto significa impulsar vías de migración regular y segura, promover una movilidad laboral ordenada y fortalecer la protección de personas en situaciones vulnerables. Debemos asegurarnos de que la migración va de la mano de la inclusión social y laboral", ha señalado.

Igualmente, ha subrayado el papel de Naciones Unidas, como una "organización en una situación privilegiada para ayudar a los estados miembros a compartir experiencias y recursos, así como para darles soporte y propiciar alianzas".

Junto a Saiz, han participado en el coloquio el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner; la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope; la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, y representantes de los gobiernos de Senegal, Filipinas, Países Bajos, Nigeria y Bangladesh.

DESIGUALDADES QUE AFECTAN A MUJERES

Al término de este evento, la ministra ha mantenido una reunión bilateral con la secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora de ONU mujeres, Sima Sami Bahous. En el encuentro, Saiz ha abogado por "seguir impulsando políticas públicas que reduzcan las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres". Para ello, ha destacado que hay que reforzar la corresponsabilidad, la igualdad retributiva y la protección de las carreras de cotización.

De la misma manera, desde el departamento que dirige Saiz han recordado que "se ha producido un retroceso en muchos países del liderazgo femenino en la política, la justicia y las empresas". En este punto, han hecho alusión al informe de ONU Mujeres 'Panorama de Género 2026', que "advierte de que la igualdad de género no se alcanzará hasta 2197 si se sigue al ritmo actual".

"El diagnóstico y las propuestas de ese informe son, en gran medida, coincidentes con líneas defendidas por el Gobierno español en materia de igualdad, participación política y protección de derechos. Por eso España reafirma su compromiso con una financiación adecuada y sostenida de los mecanismos institucionales para la igualdad", ha añadido la ministra.

Por otro lado, Saiz ha mantenido una reunión bilateral con el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos. La titular de la cartera de Inclusión ha afirmado que España y la Alianza de Civilizaciones comparten que los grandes desafíos "solo pueden afrontarse desde el diálogo, la cooperación internacional y el fortalecimiento del sistema multilateral".

Según ha informado el Ministerio, ambos representantes han puesto en común la importancia de abordar las políticas migratorias desde una perspectiva de género. "Las mujeres migrantes sufren a menudo formas múltiples de discriminación por razón de género, origen o situación socioeconómica", ha advertido la ministra, al mismo tiempo que ha tildado de "esencial" incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas migratorias, de inclusión y de integración.

Del mismo modo, Saiz y Moratinos han compartido su "preocupación" por la difusión de contenidos de odio en redes sociales. En este sentido, la ministra ha avanzado la metodología que utiliza el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia para identificar, analizar y reportar contenidos de odio en internet, al tiempo que desde el Ministerio de Inclusión se fomenta la cooperación con las plataformas digitales y el intercambio de conocimiento con distintos actores.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN

Además, Saiz ha profundizado en la importancia de la cooperación internacional y la coordinación de las políticas migratorias con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones y coordinadora de la Red de Naciones Unidas, Amy Pope.

"Hoy más que nunca, la colaboración entre España y la OIM resulta esencial para dar respuesta a un contexto internacional marcado por el incremento de los desplazamientos forzosos, los conflictos, la presión sobre las rutas migratorias y la necesidad de construir vías seguras, ordenadas y regulares de movilidad humana", ha explicado Saiz.

Para la ministra, la gestión de los movimientos migratorios exige "respuestas coordinadas, capacidad de anticipación y una estrecha cooperación entre los Estados, las organizaciones internacionales y las instituciones europeas".

La agenda en Nueva York también ha incluido un coloquio con expertos y académicos en materia migratoria que, según el Ministerio, han aplaudido la política del Gobierno de España en este asunto y han destacado que es "un ejemplo a seguir" en el ámbito internacional.

"Necesitamos relatos basados en hechos y evidencias frente a discursos simplistas o estigmatizadores, solo así podremos convertir los desafíos en oportunidades", ha concluido la ministra.