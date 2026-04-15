Saiz responde a Feijóo que "la regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes"

La ministra de Incusión, Elma Saiz en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha replicado al Partido Popular que el proceso de regularización extraordinaria "es para personas en situación irregular, no para delincuentes".

Así lo ha indicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que acusaba al ejecutivo de regularizar migrantes a "granel" incluso con antecedentes penales.

"No voy a comprar de ninguna manera el marco que intenta introducir el PP, vinculando inmigración con delincuencia", ha argumentado la titular de Inclusión. Ha recordado, además, que "la normativa de extranjería es muy clara, ha sido clara y seguirá siendo clara a la hora de exigir antecedentes penales y de no representar una amenaza ni para el orden público, para la seguridad nacional, ni para la salud pública".

Saiz lamentado, asimismo, la actitud del PP "más desubicado de la historia" por poner "excusas, obstáculos e intentar boicotear la esperanza, la dignidad de miles de personas".