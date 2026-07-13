Sánchez y sus ministros critican las declaraciones "racistas y xenófobas" de Rajoy y avisan de "pequeño lío diplomático"

(i-d) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros han criticado las declaraciones "racistas y xenófobas" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, después de que este afirmara en una columna de opinión que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores. Además, el Ejecutivo ha avisado de que estas palabras meten a España en un "pequeño lío diplomático".

En este sentido, este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió que "gane el mejor y que pierda el racismo", en respuesta a las declaraciones de Rajoy y sobre el partido de semifinales del Mundial entre España y Francia, que se disputará este martes.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", señaló el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe del Ejecutivo añadió que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas" y cerró su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

ALBARES: "LOS FRANCESES SON NUESTROS AMIGOS, VECINOS Y SOCIOS"

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, consideró que el comentario de Rajoy es "hiriente y peligroso" y ha subrayado que los franceses son "nuestros amigos, vecinos y socios".

"Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", ha escrito en 'X'. "Todos lo franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios", continuó Albares.

Por último, afirmó que "el sabotaje del PP" no impedirá que salga adelante el Tratado de Amistad con Francia, un acuerdo cuya ratificación fue paralizada el pasado jueves por parte de los 'populares' en el Senado para remitirlo de nuevo ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha acusado al PP de "meter en un pequeño lío diplomático" a España por las declaraciones de Rajoy, que ha tildado de "racistas y xenófobas".

Saiz ha recordado además el "veto" del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia, "principal socio" de España, y ha recordado el rechazo de diferentes ministros franceses sobre esas declaraciones "inadmisibles y racistas". Así lo ha expresado la titular de Migraciones en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "racistas y xenófobas" las declaraciones y ha advertido de una "incomodidad diplomática" para España.

"Lo que hemos leído son declaraciones racistas, son declaraciones xenófobas que, en ningún caso, pueden responder a lo que es la voluntad de España. No creo que represente en ningún caso lo que es la ciudadanía española ni nuestra patria creo que son declaraciones antipatrióticas y, desde luego, nos enfrentan a una probable disputa diplomática. No creo que llegue a conflicto, pero sí una incomodidad diplomática gratuita con un país hermano, con un país vecino, con el que las relaciones son excelentes y al que nos vamos a enfrentar dentro de dos días en esas semifinales", ha señalado en un encuentro con medios, preguntada por las declaraciones de Rajoy.

"NO AYUDAN" A GANAR EL PARTIDO

A juicio de Redondo, las declaraciones de Rajoy "no ayudan" a que la selección española "salga con todas las potencialidades para ganar ese partido". En todo caso, la ministra ha animado a la selección española a a ganar el partido contra Francia. "Ganará el mejor y espero que España sea la mejor", ha subrayado.

"Creo que nos ha hecho un flaquísimo favor racista y xenófobo y que en todo caso se podría guardar esas lamentables opiniones que desde luego no representan al Estado español, no representan a la ciudadanía española", ha expuesto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que "la mejor campaña para la izquierda es que la derecha siga hablando". Así, en declaraciones en el Congreso antes de acudir a un acto de Sumar, la también dirigente de Más Madrid se ha referido de este modo al ser preguntada sobre el comentario escrito por Rajoy.

La ministra ha destacado que este tipo de comentarios "racistas" favorecen la movilización del electorado de izquierdas y ha añadido que lo mismo sucede cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suelta sus "butades" o cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta "culpabilizar a profesionales y trabajadores" al hablar de absentismo y bajas laborales.

QUE PIDA PERDÓN YA

También se ha pronunciado al respecto el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha instado a Rajoy a pedir "perdón" por sus palabras "racistas", que le provocan "vergüenza". "Que no espere ni un día más", ha urgido al expresidente.

"Le exijo al señor Mariano Rajoy que salga a pedir perdón, que se disculpe. Ha salido la extrema derecha francesa a llamarle racista. Qué vergüenza, qué imagen de España. ¿Para qué sirve un Partido Popular convertido en sucedáneo cutre de la extrema derecha?", se ha preguntado Bustinduy, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación antes del Consejo Nacional de Discapacidad, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad.

En la misma línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reprochado que las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol significan que, "o siempre ha pensado lo mismo y por tanto el PP lleva mucho tiempo siendo racista de boca para dentro y ahora son descarados, o efectivamente se han entregado absolutamente a Vox y la estrategia es que el PP sea la ultraderecha de nuestro país".

"Me parece que ha tenido una respuesta a la medida de lo racista que ha sido. Ha salido Francia a contestar a un expresidente español. Ha salido todos los ministros a contestar. Primero, que no tiene ni idea, que lo que dice es una mentira, una trola, una bola. Y segundo, que es profundamente racista", ha comentado la ministra.

Finalmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tachado de "racismo o estupidez" la columna de opinión de Rajoy, en una entrevista de 'Mañaneros 360', de 'La 1', donde ha suscrito las palabras del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien ha señalado que las palabras de Rajoy son "absolutamente inaceptables".

En consecuencia, el ministro español ha sostenido que aunque las palabras de Rajoy sean "una estupidez, son de una gravedad manifiesta" porque "es seguir el discurso de la ultraderecha". "No podemos quitarles importancia ni relativizarlas, porque son la base para la que luego se estructuren discursos de odio y hechos violentos", ha subrayado.

Además, el titular de Interior ha recordado que en la selección francesa ventitrés de los jugadores nacieron en el país galo: "Más francés no se puede ser. Somos todos plurales, diversos".

En este sentido, Marlaska ha resaltado la multiculturalidad europea y ha defendido que "es lo que nos está enriqueciendo actualmente".

Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado de racista el comentario de Rajoy. "Sarcástico es que el PP hable de corrupción desde una sede pagada con dinero negro. Lo de Rajoy no es sarcasmo, es racismo", ha subrayado en su cuenta de la red social Bluesky.