Sánchez pide no caer en "frivolidades" de mandar a la Armada para controlar la migración: "Podría ser un efecto llamada"

Insta a Feijóo a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería "por sentido de Estado, solidaridad y humanidad" y traslada su "apoyo" a Coalición Canaria



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles no caer en "frivolidades de mandar a los buques de la Armada" a las fronteras marítimas, porque "no es una solución, entre otras cosas, porque la Armada está obligada a cumplir con sus deberes con las leyes del mar y, por tanto, tendría que socorrer" a las embarcaciones de migrantes y "podría ser un efecto llamada".

Así se ha expresado Sánchez en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria, para acoger su comparecencia para dar cuenta de las decisiones adoptadas en los Consejos Europeos del 17 y 27 de junio, y exponer las líneas fundamentales de su Plan de Acción por la Democracia.

Durante el debate, Esteban ha aprovechado sus cinco últimos minutos para hablar de los menores migrantes no acompañados, "porque este asunto al final no se trata y cuando sale es un pseudodebate simplón y que no acaba de entrar en el meollo de la cuestión". Esteban ha avisado de que hay un problema "acuciante" que, a su juicio, "va a durar", no solo en Canarias, sino en todas las comunidades.

UN PROBLEMA "ESTRUCTURAL"

El portavoz del PNV ha defendido que esta situación "no se va a evitar con la Marina". "Esto es un problema estructural de medios, de organización, de asunción de responsabilidades por parte de la gente", ha afirmado, para después reclamar "una asignación e identificación de la persona y asignar un tutor" a los menores, así como "más medios para la clasificación, también médicos, a la hora de ver si son menores o no son menores".

"La frontera es del Estado", ha recordado Esteban, quien ha censurado que "hay comunidades autónomas que no asumen su responsabilidad" y ha señalado "el ejemplo paradigmático" que, en su opinión, es "La Rioja".

Para Sánchez, se trata de un debate "complejo", "necesario" y "urgente" desde el punto de vista de "la realidad" que está viviendo Canarias. Precisamente, el presidente del Gobierno ha trasladado a la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, "toda" su "solidaridad y el compromiso" del Ejecutivo de que va a hacer "todo lo necesario para resolver esta situación".

Por otro lado, ha instado al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a apoyar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, "por sentido de Estado, solidaridad y humanidad".

En la réplica, Sánchez ha respaldado las palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que hablaba de un problema "estructural", a su juicio, "derivado de múltiples causas, una de ellas de la inestabilidad creciente de los países que componen el Sahel".

Sánchez ha explicado a Feijóo que la "filosofía" de la reforma que se propone es "la misma que hay detrás" del Pacto de Migración y Asilo que los 'populares' votaron a favor en Bruselas. "Es la misma. Una filosofía que se resume en una sola palabra y es solidaridad", ha remarcado.

"¿Qué le impide hacer en España lo que acordamos en Europa? Tengan el coraje de hacer lo correcto, señorías del Partido Popular, y respalden la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pongan por encima de todo el principio de la solidaridad", ha insistido.

Además, Sánchez ha advertido al líder del PP de que si "se borra del acuerdo" o "impide" su tramitación parlamentaria "estará traicionando no solamente a Canarias, también a Andalucía, a las Islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, a todas las comunidades autónomas a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio".

En este contexto, el presidente del Ejecutivo ha declarado que de los 373 traslados de menores migrantes pactados en el año 2023 entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, a través del sistema de reparto voluntario, las autonomías "solo han acogido a día de hoy a 67 menores". "Por cierto, había recursos de sobra. 20 millones de euros distribuidos por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas", ha defendido, para después censurar que Galicia ha acogido a "cero" de estos niños.

CCAA "MÁS SOLIDARIAS QUE OTRAS"

Según Pedro Sánchez, en el debate migratorio, ha habido comunidades autónomas "más solidarias que otras". "Cataluña lo ha sido, como lo ha sido también Euskadi, y otras no lo han sido, y efectivamente eso produce una asimetría que tenemos que ver cómo corregimos y cómo equilibramos", ha señalado.

Sánchez ha replicado también que, desde que comenzó la guerra en Ucrania, España ha acogido a 1.700 menores ucranianos "y están en todas las comunidades autónomas". "¿Por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos? Casi prefiero que no me conteste", ha apostillado, para después rechazar el acrónimo 'MENAS' que suele utilizar VOX para referirse a estos menores. "Ningún ser humano cabe en cuatro siglas. Y más aún en este caso, porque son niños y niñas", ha recalcado.

Precisamente, la migración ha sido el tema principal de su réplica al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien ha censurado sus "mentiras xenófobas y racistas" y le ha espetado que "este es un debate de principios morales". Así, ha asegurado que "sostendría una y mil veces lo opuesto a su visión racista y xenófoba", incluso, si le costara votos.

Sánchez ha insistido en que España es un país "tolerante, abierto y justo" y ha pedido hacer un discurso "positivo" de la migración "porque lo tiene, porque lo hay, porque existe y es real". En este sentido, ha destacado la contribución de las personas migrantes al PIB del Estado o al sistema público de pensiones. "Esos trabajadores desempeñan ocupaciones vitales para nuestro sistema productivo", ha asegurado, al tiempo que ha destacado su papel para revitalizar la España rural y de interior.