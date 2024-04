Sánchez reprocha el "compromiso insolidario" de algunas CC.AA. con los menores no acompañados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la "aspiración" del Gobierno es que las comunidades autónomas "cumplan con sus responsabilidades" con los menores no acompañados. En este sentido, ha reprochado a "algunas" de ellas su actitud y su "compromiso insolidario" para acoger a los menores no acompañados.

"Por tanto, insisto, la comunidad autónoma vasca está cumpliendo con la acogida, y la aspiración del Gobierno es que otras comunidades autónomas cumplan con sus responsabilidades", ha asegurado en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre si el Ejecutivo "va a hacer frente a su responsabilidad y a ejercer las competencias que le corresponden en el itinerario de las y los menores no acompañados".

En este sentido, Sánchez ha destacado que el Gobierno está "dando respuesta" a la situación de los menores no acompañados y que está haciendo uso de sus competencias, de acuerdo al marco constitucional, "cumpliendo con sus acuerdos internacionales, respetando los derechos humanos de las personas que llegan a España o impulsando debates y acuerdos tan importantes como el pacto de migración y asilo bajo la presidencia española de la Unión Europea".

También ha recordado que en octubre del año 2021 se reformó el procedimiento de documentación de los menores no acompañados, una reforma que ha dicho que ha permitido evitar el paso de la irregularidad administrativa sobrevenida al cumplir los 18 años. Así, ha añadido que cerca de 18.000 jóvenes se han beneficiado de esta medida.

Igualmente, se ha referido a los miles de menores que han llegado sin acompañamiento familiar a Canarias y ha recalcado que esta comunidad "está realizando un gran esfuerzo para dar mejor atención". "Entre todos, creo que hemos de atender con solidaridad la llegada de menores a Canarias", ha expuesto.

Por su parte, el diputado Bravo ha acusado al Gobierno de no determinar "quién es menor o no", así como de dejar "que se muevan libremente por el Estado". "No hay una responsabilidad clara y esto es un asunto de Estado, y creo que hay que hacer un llamamiento a los dos grandes partidos para que junto con el resto tomemos una determinación, y una determinación es hacerlo por ley, y si hay que retocar la ley de extranjería para dejar las cosas claras y a quién corresponde cada responsabilidad, debemos", ha subrayado.