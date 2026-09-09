Save the Children pide una solución "urgente" para los niños migrantes de Ceuta ante el "aumento de las agresiones"

Archivo - Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha expresado su "profunda preocupación" por "el creciente número de agresiones a personas migrantes" y ha reclamado a las autoridades que garanticen "de manera inmediata" una solución "urgente" y una "alternativa de acogida" para todas las personas que continúan durmiendo en la calle, con especial atención a niños, niñas, adolescentes y familias.

"La calle no es lugar para niños y niñas solas o familias con menores a cargo, y en estas circunstancias de violencia menos que nunca. Las autoridades de la ciudad y el Ministerio deben asegurar que, después de más de un mes de la entrada, no permanezcan más personas en situación de calle", ha señalado la especialista en migraciones de Save the Children España, Jenifer Zuppiroli.

En un comunicado publicado este miércoles, la organización indica que es imprescindible que se adopten con carácter "urgente" las medidas necesarias para "acelerar y reforzar" los procesos de reseña e identificación de las personas presentes en Ceuta y que no se encuentran en ningún espacio de acogida oficial.

Según precisa, esta actuación permitiría, no solo garantizar el acceso efectivo a sus derechos, sino también mejorar la planificación del número de plazas de acogida necesario, la gestión de los traslados y la asignación de plazas en los distintos recursos de acogida.

Save the Children también ve necesario establecer un mecanismo formal de coordinación e intercambio de información entre las administraciones competentes y las entidades sociales que trabajan directamente con familias y niños o niñas en situación de calle, exclusión y vulnerabilidad.

"Las organizaciones disponemos de información relevante sobre situaciones familiares, necesidades específicas de protección, problemas de salud, posibles casos de minoría de edad y otros factores de vulnerabilidad que pueden resultar determinantes para una adecuada derivación y atención de las personas afectadas", ha afirmado Zuppiroli.

La organización reitera además la necesidad de realizar lo antes posible el traslado a la península de las personas menores de edad y de las familias con hijos e hijas acogidas.